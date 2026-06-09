„Menschen mit Behinderungen haben das gleiche Recht auf Sport, Bewegung und Gemeinschaft wie alle anderen“, betonte die Vorsitzende Brigitte Hofer. Inklusion im Sport dürfe nicht vom Zufall oder vom Engagement Einzelner abhängen. Es brauche vielmehr klare Rahmenbedingungen, barrierefreie Strukturen und ein breites Bewusstsein dafür, dass Sport für alle Menschen offen sein muss. <BR \/><BR \/>Konkret geht es also um einen verbesserten Zugang zu bestehenden Sportangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie eine – auch finanzielle – Unterstützung von Sportvereinen bei der barrierefreien und inklusiven Gestaltung ihrer Angebote. <BR \/><BR \/>Die Übergabe dieser strategischen Forderungen bildete den Abschluss einer ganzen Reihe nach Themen aufgeteilter Wunschlisten an die Landesregierung entsprechend den Ergebnissen der öffentlichen Sitzung vom 19. November 2024 sowie den dort durchgeführten Workshops. Landesrat Brunner nannte die Forderungen einen „wichtigen“ Impuls und versprach, sich für einen Ausbau der Barrierefreiheit bei Sportstätten einsetzen zu wollen.<BR \/><BR \/> Er erinnerte aber auch daran, dass sich in Südtirol in dieser Hinsicht schon vieles getan habe: „Über die Sportförderung setzen wir hier seit Jahren klare Schwerpunkte – etwa durch die gezielte Berücksichtigung des Behindertensports sowie durch die Gleichstellung des paralympischen und olympischen Komitees.“ Auch Landtagspräsident Gennaccaro betonte, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen politischen Bereichen mitgedacht werden müssen.