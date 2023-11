Das hätte böse enden können: Fahrradfahrerin von Lkw angefahren – nur leicht verletzt

Das hätte böse enden können: Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, kam es am gestrigen Montag um kurz nach 16 Uhr an der Kreuzung zwischen der Romstraße und der Pfarrgasse in Meran zu einem Unfall, in den eine Frau auf ihrem Fahrrad und ein Lkw verwickelt waren.Wie die Tageszeitung berichtet, prallte die 50-Jährige auf dem Fahrrad mit dem Schwerfahrzeug zusammen. Das Fahrrad wurde anschließend vom dem Lkw überrollt. Die Frau hingegen hatte großes Glück: Bis auf eine Platzwunde am Kopf blieb sie unverletzt.Sie wurde zur Behandlung ins Meraner Krankenhaus eingeliefert. Die Meraner Stadtpolizei ermittelt den Unfallhergang. Vor Ort im Einsatz waren auch die Carabinieri.