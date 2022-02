Das ist die erfreulichste Zahl dieses Winters

Im Gegensatz zu den Corona-Zahlen, kann sich diese Statistik sehen lassen: In diesem Winter gab es in Südtirol noch keine Todesopfer in Zusammenhang mit Lawinen zu beklagen. Die Hintergründe dazu und eine Grafik mit den Statistiken seit der Wintersaison 1968/1969 gibt es hier. + Von Michael Andres und Christoph Höllrigl