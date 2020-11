Einschränkung der Bewegungsfreiheit – die aktuelle Eigenerklärung

Bewegungen innerhalb des Südtiroler Landesgebiets sind nur aus Gründen der Arbeit, des Studiums, der Gesundheit und anderer dokumentierbarer Notwendigkeiten zulässig.Auch in den eigenen Wohnsitzgemeinden wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. „Innerhalb des Gemeindegebietes sind nur jene Bewegungen erlaubt, die durch nachgewiesene Arbeitserfordernisse, gesundheitliche Gründe oder Umstände der Notwendigkeit oder Dringlichkeit begründet sind“, heißt es in der Verordnung.Eine Eigenerklärung ist auf jeden Fall notwendig.Hier gibt es die aktuelle Eigenerklärung in deutscher Version.Erlaubt bleibt es auch, in der Nähe der eigenen Wohnung körperliche Aktivitäten einzeln durchzuführen. „Jedoch mit der Auflage, dass der Abstand von mindestens zwei Metern zu jeder nicht im eigenen Haushalt zusammenlebenden Person eingehalten wird und mit der Pflicht einen Schutz der Atemwege zu tragen“, heißt es in der Verordnung.

stol