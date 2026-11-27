Mit der Kampagne will die Polizei auf das Thema aufmerksam machen und Betroffene ermutigen will, Hilfe in Anspruch zu nehmen.<BR \/><BR \/>Die Beamten nutzten die Gelegenheit, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Sie verteilten Informationsmaterial und erklärten, woran sich Gewaltsituationen erkennen lassen, welche Schutzmöglichkeiten zur Verfügung stehen und an wen sich Betroffene wenden können.<BR \/><BR \/>Auch der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari war vor Ort. Seine Teilnahme unterstrich die Bedeutung, die dem Thema seitens der Polizei beigemessen wird. Die Bekämpfung von Gewalt erfordere ein kontinuierliches Engagement der Institutionen und der gesamten Gesellschaft.<h3>\r\nBetroffene sollen das Schweigen brechen<\/h3>Die Kampagne setzt auf Aufklärung und Prävention. Sie will gesellschaftliche Vorurteile und Verhaltensmuster hinterfragen, die Gewalt begünstigen können. Vor allem aber sollen Frauen, die Gewalt erleben, darin bestärkt werden, sich Hilfe zu holen und nicht aus Angst oder Abhängigkeit zu schweigen.<BR \/><BR \/>Dabei richtet sich der Appell nicht nur an die unmittelbar Betroffenen. Auch Angehörige, Freunde und Bekannte sowie andere Personen, die von möglichen Gewaltsituationen erfahren, können aktiv werden und Unterstützung suchen.<BR \/><BR \/>Die Botschaft der Staatspolizei ist klar: Wer Gewalt, Drohungen, Misshandlungen oder Stalking erlebt, muss damit nicht allein bleiben. Der Schritt zur Polizei kann der Anfang sein, um sich aus einer Situation der Unterdrückung zu befreien und die eigene Sicherheit und Freiheit zurückzugewinnen.<BR \/><BR \/>In Notfällen ist die Notrufnummer 112 erreichbar. Für Opfer von Gewalt und Stalking steht außerdem die App YouPol der Staatspolizei zur Verfügung.