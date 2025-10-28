Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gibt es auf den Bergen am Alpenhauptkamm. „Am meisten dabei im Nordwesten Südtirols von Schöneben bis zum Timmelsjoch“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. <BR \/><BR \/>Einen ersten Wintereinbruch gab es auch in einigen höheren Ortschaften wie Schlinig, Pfelders, Rein in Taufers, oder Ridnaun. <h3>\r\n„Das alles ist Schnee von gestern“<\/h3>„Das alles ist Schnee von gestern“, so Peterlin. „Heute kehrt die Sonne zurück.“ Im ganzen Land scheint heute die Sonne, anfangs gibt es noch ein paar nennenswerte Wolken am Alpenhauptkamm und Hochnebel im Pustertal. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 9 bis 15 Grad.<h3>\r\nUnd so geht es weiter<\/h3>Der morgige <b>Mittwoch<\/b> beginnt verbreitet mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf zieht von Süden her hochnebelartige Bewölkung auf, am längsten scheint die Sonne im Vinschgau und Pustertal.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> bleibt es überwiegend bewölkt. In der Früh wird es weniger kalt als zuletzt. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Freitag<\/b> dominieren die Wolken und stellenweise regnet es etwas. <BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b>, zu Allerheiligen, setzt sich das vielfach trübe Wetter wahrscheinlich fort.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Seite.<\/a><\/b>