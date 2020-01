Das Jahr 2019 war überdurchschnittlich warm und nass

In ganz Südtirol lagen die Temperaturen um einen bis eineinhalb Grad Celsius über den langjährigen Durchschnittswerten, fasst Landesmeteorologe Dieter Peterlin das vergangene Jahr zusammen: Bis auf den zu kühlen Monat Mai lagen die Temperaturen in allen Monaten durchgehend über dem Durchschnitt.





Die höchste Temperatur des Jahres betrug 39,9 Grad und wurde am 27. Juni bei Nordföhn in St. Martin in Passeier gemessen. Am kältesten war es am 28. Februar in Welsberg mit minus 23,6 Grad.Zudem war 2019 ein ausgesprochen niederschlagsreiches Jahr: Südtirolweit hat es um rund 30 Prozent mehr geregnet und geschneit als im langjährigen Durchschnitt, legt Peterlin dar: Dass die jährliche Niederschlagsmenge insgesamt so hochj ausfält, geht maßgeblich auf den Monat November mit seinen Unwetterereignissen ab Monatsmitte zurück.Das Wetter imwar häufig von einer Nordströmung beeinflusst. An der Alpennordseite sowie am Hauptkamm wurden sehr große Schneemengen verzeichnet, während der Süden Südtirols föhnbedingt die meiste Zeit trocken verlief.Derbegann mit einem ergiebigen Wintereinbruch, der auf der Brennerautobahn zu einem Verkehrskollaps führte. In den Tälern fielen meist zwischen 20 und 50 Zentimeter Schnee. Danach herrschte eine stabile Hochdrucklage mit viel Sonne, vor allem in der zweiten Monatshälfte.Derwar wie schon der Februar ein überdurchschnittlich milder Monat. Bei den Niederschlägen fällt ein Nord-Süd-Gefälle auf: Im Wipptal war es deutlich nasser als im Raum Bozen.Derdeutlich zu nass, insgesamt äußerst wechselhaft und von zwei Gegensätzen gekennzeichnet: Zwei markante Winterrückfälle standen einem warmen Osterwochenende gegenüber. Ende des Monats zog die erste starke Gewitterfront mit Hagel übers Land.Im Hinblick auf die Temperaturen schlug dervöllig aus der Reihe. Während alle anderen Monate überdurchschnittlich warm verliefen, war es im Mai so kühl wie sei dem Jahre 1991 nicht mehr. Außerdem schien relativ wenig die Sonne, immer wieder regnete es.Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn stiegen die Temperaturen steil an: Derwar der zweitheißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Dazu beigetragen hat vor allem eine ausgeprägte Hitzewelle am Ende des Monats mit einigen Temperaturrekorden.Charakterisierend für denwaren die vielen Gewitter. Seit Messbeginn im Jahre 2007 wurde noch nie eine so hohe Anzahl an Blitzen verzeichnet - sowohl an einzelnen Tagen wie auch im ganzen Monat.Gewitter kennzeichneten auch den, vor allem aufgrund eines starken Hagelereignisses in Bozen und Umgebung am 6. August. Wie auch schon die beiden Vorgängermonate war auch dieser Sommermonat wärmer als im Durchschnitt.Anfangfolgte der erste Wintereinbruch bis in mittlere Höhenlagen. Die darauffolgenden Wochen verliefen relativ ruhig.Auch imwurden keine besonderen Wetterereignisse aufgezeichnet. Beide Monate waren überdurchschnittlich mild, die Niederschläge lagen hingegen mehr oder weniger im Mittel.Alles andere als ruhig verlief hingegen der: Acht Mittelmeertiefs in rascher Abfolge brachten extreme Niederschlagsmengen mit sich, die zu zahlreichen Problemen wie Schneebruch, Stromausfällen und Straßensperren führten. In Teilen des Pustertals war noch kein Monat seit Messbeginn so nass wie dieser November.Imdrehte die Strömung von Süd auf Nord und die größten Niederschläge konzentrierten sich auf Alpenhauptkamm. Aber auch im restlichen Land hat es ausgiebig geregnet und geschneit, schließt Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst im Hydrographischen Amt in der Agentur für Bevölkerungsschutz den Jahresrückblick.

