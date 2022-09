Das Kinderfestival ist zurück und feiert 30-jähriges Jubiläum

Wie üblich werden die Festivalthemen vom Verein Tiatro koordiniert, doch in diesem Jahr gibt es erstmals eine Kooperation mit dem Teatro Cristallo, das im Zirkuszelt eine magische Geschichte aufführen wird.Weiters mit dabei „Magie delle Ande“, Bobby, der kleine Zirkusaffe, Karamela und Schokola, die Zauberschule Magic Academy, eine Bastelecke der Südtiroler Bäuerinnen, Straßenartisten aus Italien, Argentinien und Österreich, die Umweltwerkstatt Neustift, das Naturmuseum und Planetarium, das Bozen Repair Cafè, Angebote des Museions und Fotoforums und viele andere.In der Lotterie winken 2 Hauptpreise: ein Wochenende in einem der Familienhotels Südtirol und ein Wochenende in einem Bauernhof der Marke Roter Hahn. Für Speis und Trank ist im Kindergasthaus gesorgt.Das Kinderfestival steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen und der Euregio und ist darüber hinaus auch Partner der „Sustainable Days Südtirol“.