Für Bürger mit niedrigem Einkommen 2.000 Euro, für jene mit mittlerem 1.000 Euro mehr vom Land für den Ankauf eines neuen Elektroautos. Dies sieht ein Vorschlag vor, den Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider demnächst der Landesregierung unterbreiten wird. Es ist eine weitere Antwort des Landes auf Klimawandel und explodierende Treibstoffpreise. <BR \/><BR \/><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Südtirols E-Auto-Flotte befindet sich im Aufwind. Dass die Preise für Diesel und Benzin immer weiter in die Höhe schnellen, bewegt immer mehr Bürger zu einem Umstieg. Waren vor sechs Jahren noch schlappe 652 reine E-Fahrzeuge in Südtirol zugelassen, so stieg ihre Zahl 2023 erstmals auf über 2.500 und hat sich im Jahr 2025 noch einmal auf über 4.400 fast verdoppelt.<BR \/><BR \/>Die Landesförderung für Kauf, Leasing oder Langzeitmiete eines reinen Elektrofahrzeuges beträgt derzeit 2.000 Euro. Voraussetzung ist, dass das Auto mit weniger als 50.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer sowie Kosten und Steuern für die Zulassung) zu Buche schlägt. Denselben Preisnachlass von 2.000 Euro gibt es zusätzlich vom Konzessionär. Zudem sind E-Autos bis zu fünf Jahre von der Autosteuer befreit.<h3>\r\nUmstieg soll weiter vorangetrieben werden<\/h3>Weil die Treibstoffpreise explodiert sind und ein Ende der Spirale nach oben derzeit nicht in Sicht ist, hat Landesrat Daniel Alfreider im Auftrag der Landesregierung analysiert, wie man den Umstieg auf Elektrofahrzeuge in Südtirol weiter vorantreiben kann. „Inzwischen gibt es eine große Auswahl an E-Autos unter 50.000 Euro, die auch eine durchaus attraktive Reichweite haben“, sagt Alfreider. Zudem biete Alperia mit 35 Cent\/kWh ein sehr attraktives Angebot an den Ladestationen.<BR \/><BR \/>Mittlerweile liegt ein Vorschlag aus dem Ressort Alfreider vor, der demnächst wohl in der Landesregierung diskutiert wird. Zusätzlich zu den 4.000 Euro Förderung, die es heute schon in Summe zwischen Konzessionär und Land gibt, könnte das Land demnach weitere 2.000 Euro locker machen – allerdings nicht für alle Bürger und Fahrzeuge.<BR \/><BR \/>Alfreiders Vorstoß ist einkommensgestaffelt. Wer ein Einkommen unter 15.000 Euro hat, dem winken bis zu 2.000 Euro. Wer darüber liegt, soll mit 1.000 Euro rechnen können. Ab einer gewissen Schwelle, die etwas über 30.000 Euro Einkommen liegen dürfte, aber noch Gegenstand von Diskussionen ist, gibt es nichts mehr. Die neue Förderung soll sich laut Alfreider nur auf reine E-Autos und nicht auch auf Plug-in-Hybride beziehen. „Wenn schon, dann voll elektrisch“, so Alfreider. Es gebe inzwischen E-Fahrzeuge um 18.000 Euro. „Mit 6.000 Euro Zuschuss sei der Umstieg für immer mehr Menschen zu schaffen“, betont Alfreider.<BR \/><BR \/>Ziel bleibt auch aus Klimagründen eine Erneuerung der Südtiroler Fahrzeugflotte. Mit im Vorschlag des Landesrats an die Regierung soll auch eine Verschrottungsprämie für sehr alte Fahrzeuge mit niedrigen Euro-Klassen sein.