Ab sofort ist das Lokal immer freitags und samstags geöffnet. Wir haben mit Besitzer Alex Irsara gesprochen.<BR \/><BR \/>Wie bereits berichtet, hatte die Familie Irsara das weitum bekannte Nachtlokal an der Ecke des Plankenstein-Gebäudes im Dezember 2024 von Miranda Giannico abgekauft, die es 46 Jahre geführt hatte.<BR \/><BR \/>Nachdem das Lokal in den vergangenen Monaten auf Vordermann gebracht wurde, gingen gestern Abend die Türen auf. Tabledance wird es keinen mehr geben. „Wir haben das Lokal an die letzten und neuesten Sicherheitsnormen angepasst“, sagt Alex Irsara – auch in Hinblick auf die jüngste Brandkatastrophe in einem Lokal in der Schweiz.<BR \/><BR \/>Aber in Sachen Sicherheit im weiteren Sinn habe man laut Alex Irsara einen neuen Weg eingeschlagen – zur Freude der Stadtpolizei und des Polizeikommissariats. „Über die App Upas muss man sich anmelden und seinen Ausweis hinaufladen, um Einlass zu bekommen“, sagt Irsara.<BR \/><BR \/>Geplant wurde das Lokal vom Architekturstudio NOA, betrieben wird es von den Brüdern Simone und Giovanni Perna, die aus Molise stammen und in Bruneck das Nachtlokal „Puka Naka“ führen.<BR \/><BR \/>Die Junge Generation Burggrafenamt in der SVP begrüßt die Wiedereröffnung „als positives Signal. Während die Zahl der Feiermöglichkeiten in den letzten Jahren stetig zurückgegangen ist, wird es höchste Zeit für einen neuen Aufschwung“, so der Burggräfler JG-Vorsitzende Hannes Wieser. Eine lebendige Stadt brauche ein lebendiges Nachtleben.