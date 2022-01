Das liebe Geld – So behalten Sie Ihre Finanzen unter Kontrolle

Zusammen mit dem selbstständigen Finanzberater Felix Brugger vermittelt Sonja Kienzl in Kursen der Volkshochschule finanztechnisches Basiswissen. Warum sie sich dabei gezielt an Frauen wendet, welche elementaren Geldfragen jeder beherzigen sollte und was sich dadurch im Leben ändert, erläutert die Meranerin im Interview. + von Alexander Zingerle