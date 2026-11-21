Mehr als 40 Jahre nach dem letzten Doppelmord hat die Staatsanwaltschaft Florenz neue genetische Untersuchungen eingeleitet.<BR \/><BR \/>Die zuständigen Staatsanwältinnen Ornella Galeotti und Beatrice Giunti haben Angehörige der Opfer aufgefordert, DNA-Proben abzugeben. Ziel ist es, das Erbgut der getöteten Paare möglichst vollständig zu rekonstruieren und mit genetischen Spuren auf den Beweisstücken sowie mit dem DNA-Material früherer Verdächtiger abzugleichen. Mit dem wissenschaftlichen Auftrag wurde der Forensiker Ugo Ricci betraut. Ricci hat durch seine Arbeit maßgeblich zur Wiederaufnahme der Ermittlungen im Mordfall Garlasco beigetragen.<BR \/><BR \/>Besonderes Interesse gilt dabei dem genetischen Profil von Pietro Pacciani, der als mutmaßlicher Haupttäter galt. Der Landwirt war 1994 wegen der Morde zu lebenslanger Haft verurteilt worden, beteuerte jedoch stets seine Unschuld. Zwei Jahre später wurde das Urteil aufgehoben. Noch bevor es zu einem neuen Prozess kommen konnte, starb Pacciani 1998 an einem Herzinfarkt.<BR \/><BR \/>Der Fall hatte Italien über Jahrzehnte in Atem gehalten. Der Täter suchte sich junge Paare aus, die sich für ungestörte Treffen in ihren Autos an abgelegenen Orten in der Umgebung von Florenz zurückgezogen hatten. Alle Opfer wurden mit derselben Beretta-Pistole erschossen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387281_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In mehreren Fällen wurden anschließend die Körper der Frauen verstümmelt. Unter den Opfern waren auch zwei deutsche Urlauber – Horst Meyer und Uwe Jens Rusch.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten über die Jahre zu zahlreichen Verdächtigen, widersprüchlichen Zeugenaussagen und mehreren Gerichtsverfahren. Eine endgültige Aufklärung des gesamten Verbrechenskomplexes blieb jedoch aus.<BR \/><BR \/>Die jüngste Initiative der Staatsanwaltschaft stößt allerdings auch auf Kritik. Der Anwalt Vieri Adriani, der Angehörige der französischen Opfer Nadine Mauriot und Jean-Michel Kraveichvili vertritt, bezweifelt die Erfolgsaussichten der Untersuchungen. Viele Angehörige seien inzwischen verstorben oder nur schwer ausfindig zu machen. Ob die neuen DNA-Untersuchungen tatsächlich zur Identifizierung des Täters führen können, bleibt offen. Doch nach Jahrzehnten voller Irrwege und ungeklärter Fragen hoffen die Ermittler erneut auf eine entscheidende Spur.