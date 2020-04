Das müssen Haustierbesitzer über Corona wissen

Ob Zeitung, TV oder online – in diesen Wochen dreht sich alles um das eine Thema: Coronavirus. Doch woher kommt das Virus eigentlich? Friederike Pohlin aus Percha ist Tierärztin und Wildtier-Ökologin am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vetmeduni Wien. Durch ihre Erfahrungen im Kampf gegen den illegalen Tierhandel hat sie die Probleme, welche schließlich zu Covid-19 geführt haben, mit eigenen Augen gesehen. Dass Covid-19 künstlich hergestellt wurde, gehört laut der Expertin wohl ins Reich der Verschwörungstheorien. Und sie erklärt: „Um weitere Pandemien zu vermeiden, muss der illegale Wildtierhandel gestoppt werden.“Warum das so ist und alle Hintergründe zum Thema lesen

