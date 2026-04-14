<h3>\r\nAutoknacker am Kalterer See – 29-Jähriger aus dem Unterland angezeigt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach mehreren eingebrachten Anzeigen bei der Carabinieri-Station von Kaltern ist es den Ermittlern gelungen, einen mutmaßlichen Täter auszuforschen und anzuzeigen. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus dem Unterland, der im Verdacht steht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kaltern-serie-von-autoeinbruechen-aufgeklaert-29-jaehriger-angezeigt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für einen schweren Diebstahl aus einem Fahrzeug verantwortlich zu sein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n<b>Die besten Hotels in Südtirol laut „Falstaff“<\/b><\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301511_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der aktuelle Hotelguide des „Falstaff“ zeigt eine wachsende Zahl an Topbetrieben aus Südtirol und eine klare Verschiebung hin zu individuellen Konzepten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/die-besten-hotels-in-suedtirol-laut-falstaff" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vier Südtiroler Betriebe erreichen die Höchstnote von 100 Punkten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDB-Chefin Evelyn Palla: Frecciarossa soll über Brenner nach München fahren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301682_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die neue Chefin der Deutschen Bahn (DB), die Boznerin Evelyn Palla, will die Bahnverbindungen zwischen Italien und Deutschland ausbauen. So soll der italienische Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa erstmals den Brenner überqueren – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/db-chefin-evelyn-palla-will-frecciarossa-verbindung-ueber-brenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bis nach München.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nAlcaraz scherzt: „Sinner fehlt mir hier nicht“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301400_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nur zwei Tage nach seiner Finalniederlage in Monte Carlo gegen Jannik Sinner schlägt Carlos Alcaraz am Dienstag bereits wieder beim ATP-500-Turnier in Barcelona auf. Vorab hat der Spanier auf der PK ausführlich geplaudert – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/alcaraz-scherzt-sinner-fehlt-mir-hier-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auch über Jannik Sinner.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nE-Roller: Ab 16. Mai wird die Versicherung Pflicht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1301397_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wer mit dem Elektro-Roller unterwegs ist, muss sich auf tiefgreifende Änderungen einstellen. Ab dem 16. Mai greift in Italien die Versicherungspflicht. Einfache Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen reichen dann nicht mehr aus – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/e-scooter-ab-16-mai-wird-die-versicherung-pflicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> und es drohen Kostenfallen sowie rechtliche Grauzonen.<\/a>