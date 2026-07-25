<h3>\r\nEppan: Waldbrand endet glimpflich<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340139_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Wald nahe der Gleifkirche in St. Michael Eppan ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehren <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/waldbrand-in-eppan-feuerwehren-im-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nFensterlekofel: Einheimischer tödlich verunglückt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340142_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein trauriges Ende genommen hat am heutigen Samstagmorgen ein Bergunglück im Pustertal. Ein 67-Jähriger aus Sand in Taufers war über mehrere Meter abgestürzt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fensterlekofel-einheimischer-wanderer-verunglueckt-toedlich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Touristische Heli-Flüge sind uns generell ein Dorn im Auge“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340145_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Unser gestrige Bericht, dass man per Helikopter in das Passeirer 5-Sterne-Resort Andreus anreisen kann, sorgt für Reaktionen. Laut Passeirer Bürgermeistern sei das Thema privater Helikopterflüge bereits im Rat der Gemeinden besprochen worden. „Ja, bereits mehrmals. Und zwar weil uns Gemeinden private Helikopterflüge generell ein Dorn im Auge sind“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/touristische-heli-fluege-sind-uns-generell-ein-dorn-im-auge" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt Dominik Oberstaller, Präsident des Rates der Gemeinden.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchüler mit Behinderung: „Früher abholen“ ist rechtswidrig<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340148_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das italienische Höchstgericht stellt in einem Urteil klar, dass Kindergartenkinder und Schüler mit Behinderung nicht früher nach Hause geschickt oder in ihrem Kindergarten- bzw. Schulbesuch eingeschränkt werden dürfen, nur weil nicht ausreichend Integrationslehrpersonen oder andere Unterstützungsressourcen zur Verfügung stehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schueler-mit-behinderung-frueher-abholen-ist-rechtswidrig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine solche Praxis stelle eine Diskriminierung dar.<\/a><BR \/><h3>\r\nVahrn: Elektroauto in Brand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Elektroauto hat am Samstag bei der Kostner-Tankstelle in Vahrn gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vahrn-elektroauto-in-brand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Zwischenfall endete glimpflich.<\/a><BR \/><h3>\r\nTest auf Augenhöhe: FC Südtirol hält hinten die Null<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340154_image" \/><\/div>\r\nIm zweiten Testspiel seiner Sommervorbereitung hat sich der FC Südtirol <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/test-auf-augenhoehe-fc-suedtirol-haelt-hinten-die-null" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Remis gegen einen deutschen Zweitligisten erkämpft.<\/a>