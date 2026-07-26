<h3>\r\nAuto rast in Berlin in Menschenmenge – Fahrer auf der Flucht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340325_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein friedliches, buntes Fest endet mit mindestens einem Todesopfer und vielen Verletzten: Unter Hochdruck sucht die Polizei in Berlin nach dem Fahrer, der einen Kastenwagen in eine Menschenmenge unweit des Christopher Street Days gefahren hat. In der Nacht gab die Polizei bekannt, dass sie einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert habe. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/auto-rast-in-berlin-in-menschenmenge-fahrer-auf-der-flucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet“, sagte Polizeisprecher Florian Nath.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach tragischem Bergunfall: Große Trauer um Richard Steger (67)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340328_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Richard Steger aus Sand in Taufers hat bei einem Bergunfall am nahegelegenen Fensterlekofel am Samstag sein Leben verloren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragischem-bergunfall-grosse-trauer-um-richard-steger-67" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Trauer ist groß.<\/a><BR \/><h3>\r\nWenn sich der Abschied verändert: Mehr Laien für Begräbnisse gesucht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340331_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Derzeit sind in der Diözese 46 Laien beauftragt, kirchliche Begräbnisfeiern zu leiten. Da in den nächsten Jahren der Bedarf steigen wird, wird im Herbst eine neue Ausbildung angeboten. Liturgiereferent Tobias Simonini erklärt, warum kirchliche Begräbnisfeiern nach wie vor gewünscht werden, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wenn-sich-der-abschied-veraendert-mehr-laien-fuer-begraebnisse-gesucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">während gleichzeitig der Trend zu individuelleren Gestaltungen zunimmt.<\/a><BR \/><h3>\r\nMode-Manager Sergio Sanfilippo schließt mit 96 Jahren sein Studium ab<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sieben Jahrzehnte nach dem Abbruch seines Studiums hat Sergio Sanfilippo einen Traum erfüllt, den er nie aufgegeben hatte: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mode-manager-sergio-sanfilippo-schliesst-mit-96-jahren-sein-studium-ab" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Alter von 96 Jahren erhielt der ehemalige Manager der Modebranche an der Katholischen Universität Sacro Cuore in Piacenza seinen Abschluss in Betriebswirtschaft.<\/a><BR \/><h3>\r\nSoziale Medien: Ein Verbot für Jugendliche wäre eine faule Lösung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Es ist aburd, dass ausgerechnet die Generation, die künftig die digitale Transformation steuern soll, erst systematisch ausgesperrt wird, um danach völlig unvorbereitet im digitalen Sumpf zu landen.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/soziale-medien-ein-verbot-fuer-jugendliche-waere-eine-faule-loesung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von „Dolomiten“-Redakteur Josef Bertignoll.<\/a><BR \/><h3>\r\nIn Sexten: Sinner-Überraschung in der Pizzeria<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340340_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Tennis-Superstar Jannik Sinner war zuletzt auf Heimatbesuch in Sexten. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/in-sexten-sinner-ueberraschung-in-der-pizzeria" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dabei kam es zu einer besonderen Szene in einer Pizzeria.<\/a>