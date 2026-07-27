<h3>\r\nBozen: Fußgängerin angefahren und lebensgefährlich verletzt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1340694_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte am späten Montagvormittag nach Bozen gerufen. Eine 67 Jahre alte Fußgängerin aus Bozen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-fussgaengerin-angefahren-und-lebensgefaehrlich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">war von einem Pkw angefahren und dabei schwer verletzt worden.<\/a><h3>\r\nKuhglocken zu laut: Urlauber beschweren sich und verlassen den Ort<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340697_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Berggemeinde Serina in der Provinz Bergamo tobt eine Diskussion um Kuhglocken. Einige Urlauber beschwerten sich zuletzt über den nächtlichen Klang <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kuhglocken-zu-laut-urlauber-beschweren-sich-und-verlassen-den-ort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der Glocken und verließen deswegen sogar den Ort.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroße Trauer um Walter Josef Harrasser<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340700_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein schwarzes Wochenende für das Pustertal: Innerhalb weniger Stunden starben zwei Einheimische in den Bergen. Einer davon ist der 72-jährige Walter Josef Harrasser aus Ehrenburg. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-walter-josef-harrasser" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Trauer um ihn ist groß.<\/a><h3>\r\nMusikerduo Jon und Terry: Während Kinobesuch wurde ihr Auto ausgeräumt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340703_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Kinoabend in Bozen endet für zwei Südtiroler Musiker mit einem Schock: Als Jonas Oberstaller und seine Freundin Theresa Falkensteiner – bekannt als Musikerduo Jon und Terry – zu ihrem Auto zurückkehren, ist eine Scheibe eingeschlagen – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/musikerduo-jon-und-terry-waehrend-kinobesuch-wurde-ihr-auto-ausgeraeumt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gitarre und Mobilgeräte und unersetzliche Erinnerungen gestohlen.<\/a><BR \/><h3>\r\nAchtung: MeBo-Ausfahrt zur Bozner Industriezone morgen gesperrt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1340706_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Autofahrer müssen sich am morgigen Dienstag auf der MeBo in Fahrtrichtung Süden auf Behinderungen einstellen. Die Ausfahrt zur Bozner Industriezone bleibt wegen Asphaltierungsarbeiten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-mebo-ausfahrt-zur-bozner-industriezone-morgen-gesperrt#&gid=1&pid=1" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> den ganzen Tag gesperrt.<\/a>