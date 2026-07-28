<h3>\r\nDiesel wird billiger, Benzin nicht<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1341045_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die italienische Regierung senkt die Verbrauchsteuer einzig auf Diesel und nur bis zum 6. August. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/diesel-wird-billiger-benzin-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Benzin und Tabaksteuer bleiben von der Maßnahme unberührt.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Mure in Meran: „Haus ist unsere ,Hoamet„ – Wegziehen? Nie“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341048_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf den Tag genau vor einem Monat haben Wolfgang Tomasi (43), seine Frau, ihre drei Kinder sowie Tomasis Eltern ihr Zuhause in der Katzensteinstraße verloren. Ein gewaltiger Strom aus Geröll, Holz, Steinen und „Lettn“ des Weißplatterbachs hatte sie regelrecht aus ihrem Daheim verjagt, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haus-ist-unsere-hoamet-wegziehen-nie" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> das seitdem unbewohnbar ist. Geblieben sind Hoffnung und Dankbarkeit.<\/a><BR \/><h3>\r\nLajen: Motorradfahrer stürzt 30 Meter ab und wird schwer verletzt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1341051_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Motorradfahrer ist am heutigen Dienstagvormittag auf der Landesstraße in Lajen schwer verletzt worden. Der 23-jährige Mann aus Schweden kam laut ersten Angaben zufolge ohne Fremdbeteiligung <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lajen-motorradfahrer-stuerzt-30-meter-ab-und-wird-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von der Straße ab und stürzte rund 30 Meter in ein Waldstück.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirolerin erlebt Terror in Berlin: „Wir hatten Tränen in den Augen“<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1341054_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem terroristischen Anschlag in Berlin im Umfeld des Christopher Street Days sitzt der Schock tief. Auch bei Nina, einer 33-jährigen Südtirolerin, die seit Jahren in der deutschen Hauptstadt lebt. Sie war am Samstag nur etwa 150 Meter entfernt, als der Tatverdächtige Abdul <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirolerin-erlebt-terror-in-berlin-wir-hatten-traenen-in-den-augen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">B. einen Van in die Menschenmenge steuerte.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: Großer Steuerbetrug in der Gastronomie aufgedeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341057_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Rund neun Millionen Euro an Einnahmen soll eine Südtiroler Unternehmensgruppe, die in der Gastronomie tätig ist, laut Aussendung der Finanzpolizei vor der Steuerbehörde verborgen haben. Mehrere Personen wurden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verdacht-unternehmensgruppe-schleust-rund-neun-millionen-am-fiskus-vorbei" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> in diesem Zusammenhang der Staatsanwaltschaft Bozen gemeldet.<\/a>