<h3>\r\nSüdtirol: Extreme Temperaturen – Vierte Hitzewelle hat begonnen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341483_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Temperaturen bis zu 38 Grad, Tropennächte und kaum Aussicht auf Abkühlung: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-extreme-temperaturen-vierte-hitzewelle-hat-begonnen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die vierte Hitzewelle des Sommers hat Südtirol erreicht. Notarzt Werner Calliari erinnert daran, dass vor allem ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen besonders gefährdet sind.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDoppeltes Drama im Gardaland: Oblivion steckt fest, Feuer sorgt für Aufregung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341486_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu gleich zwei dramatischen Zwischenfällen ist es innerhalb von 48 Stunden im Gardaland am Gardasee gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/doppeltes-drama-im-gardaland-oblivion-steckt-fest-feuer-sorgt-fuer-aufregung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Montag kam es zu einer gröberen Panne bei der berühmt-berüchtigten Attraktion „Oblivion“, am Dienstag hingegen brach im Westernbereich ein Brand aus, weshalb das Fahrgeschäft Raptor vorsorglich geschlossen werden musste.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Südtiroler im Rheinland: Kabarettist Konrad Beikircher (80) ist tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341411_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eigentlich ist es abstrus: Ein Südtiroler erklärt den Rheinländern ihre Lebensweise. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ein-suedtiroler-im-rheinland-kabarettist-konrad-beikircher-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aber wenn Konrad Beikircher mit seinem ureigenen Humor deren Dialekt und Mentalität aufs Korn nahm, begeisterte er nicht nur das Publikum im Rheinland, sondern auch weit darüber hinaus. Am Dienstag ist der Kabarettist, der im Pustertal aufgewachsen ist, im Alter von 80 Jahren in Bonn gestorben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nRentner von Kuhherde überrannt – 113.000 Euro Schadenersatz<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341489_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Wanderausflug durch die Almwiesen von Vicenza sollte für einen Rentner aus Favaro Veneto zu einem Albtraum werden: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rentner-von-kuhherde-ueberrannt-113000-euro-schadenersatz-fuer-rentner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er wurde von einer Kuh attackiert und anschließend von einer ganzen Herde überrannt und niedergetrampelt. Ein Gericht hat nun entschieden, dass die Betreiber der Alm dem Mann über 113.000 Euro Schadenersatz zahlen müssen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGefälschte Zweisprachigkeitszertifikate: Ermittlungen ausgeweitet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341492_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Finanzpolizei Bozen hat ihre Ermittlungen zu mutmaßlich gefälschten Zweisprachigkeitsnachweisen ausgeweitet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ermittlungen-zu-zweisprachigkeitsnachweisen-ausgeweitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei Durchsuchungen von drei Prüfungszentren in der Provinz Caserta und in Rom wurden zahlreiche Unterlagen und digitale Daten sichergestellt. Die dort ausgestellten Sprachzertifikate sollen auch in Südtirol für den Zweisprachigkeitsnachweis verwendet worden sein.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nToblach: Porsche wird unter Lkw eingeklemmt und mitgeschleift<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341495_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wie durch ein Wunder unverletzt geblieben sind alle Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwochmorgen in Toblach ereignet hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toblach-porsche-wird-unter-lkw-eingeklemmt-und-mitgeschleift" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Sportwagen war aus bisher unbekannter Ursache unter einen Lkw geraten und über mehrere Meter mitgeschleift worden.<\/a>