<h3>\r\nHasskommentare gegen Foppa: „Faschismus darf nicht salonfähig werden“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Grünen stellen sich hinter Brigitte Foppa, nachdem ein Video der Landtagsabgeordneten zu faschistischen Bauwerken in Südtirol eine Welle von Hasskommentaren ausgelöst hat. Kathrin Werth und Zeno Oberkofler, Co-Sprecher der Grünen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/hasskommentare-gegen-foppa-faschismus-darf-nicht-salonfaehig-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">fordern einen sachlichen, wissenschaftlich fundierten Umgang mit den Relikten der Diktatur.<\/a><BR \/><h3>\r\nTödlicher Motorradunfall auf der Jaufenpass-Straße<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341960_image" \/><\/div>\r\nBei einem schweren Verkehrsunfall auf der Jaufenstraße bei Walten ist am heutigen Donnerstag um die Mittagszeit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-verkehrsunfall-auf-jaufenstrasse-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ein Einheimischer ums Leben gekommen. Ein weiterer Einheimischer erlitt schwere Verletzungen.<\/a><BR \/><h3>\r\nLeiter Reber macht traurige Entdeckung am Berg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341963_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein traurigen wie beklemmenden Fund machte am Dienstagabend der Marlinger Landtagsmandatar Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) bei einer Wanderung im Gebiet der Spronser Seen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leiter-reber-macht-traurige-entdeckung-am-berg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er entdeckte einen Leichnam.<\/a><BR \/><h3>\r\nRizin-Mord: Neue Ermittlungsdetails zeichnen das Bild eines perfiden Plans<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Sieben Monate nach dem Tod von Antonella Di Ielsi und ihrer 15-jährigen Tochter Sara Di Vita verdichten sich die Hinweise, dass die tödliche Vergiftung lange vorbereitet worden sein könnte. Warum die Ermittler von einem entscheidenden Zeitvorteil für den Täter ausgehen, welches Täterprofil sie entwickelt haben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/rizin-mord-neue-ermittlungsdetails-zeichnen-das-bild-eines-perfiden-plans" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und weshalb das Frühstück am Heiligabend plötzlich in den Fokus rückt...<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol ist reich – die Bürger müssen es spüren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341969_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Ein wohlhabendes Land sollte sich nicht daran messen lassen, wie hoch sein Haushalt ist, sondern daran, wie viele Menschen tatsächlich von diesem Wohlstand profitieren.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/suedtirol-ist-reich-die-buerger-muessen-es-spueren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar.<\/a><BR \/><h3>\r\nRaphael Kofler: „Kann es kaum erwarten“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1341972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit einem breiten Grinser im Gesicht wurde Raphael Kofler am Donnerstag-Nachmittag in Mailand am dortigen Sitz von Cagliari Calcio gesichtet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/raphael-kofler-kann-es-kaum-erwarten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Südtiroler gab nach der Unterschrift mit dem Serie-A-Club auch bereits die ersten Worte als Cagliari-Profi zu Protokoll.<\/a>