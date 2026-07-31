<h3>\r\nVahrn: Trauer um Ewald Faller (49)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342416_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Vahrn herrscht große Trauer um Ewald Faller. Der 49-Jährige war gestern bei einem Ausflug einer <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vahrn-trauer-um-ewald-faller-49" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gruppe von Eisacktalern mit Trikes ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nKalterer See: Jetzt doch freier Zugang für alle?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342419_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit Jahren wird um einen freien Zugang zu Südtirols beliebtesten Badesee gestritten, nun scheint das Land am Kalterer See Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Heute wird Landesrat Christian Bianchi jedenfalls in der Landesregierung eine Studie präsentieren, die zwei mögliche Lösungen für <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kalterer-see-jetzt-doch-freier-zugang-fuer-alle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen freien Zugang beinhaltet. Die Gemeinde Kaltern tobt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBozens Bürgermeister wegen Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342422_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, wurde wegen Herzprobleme ins Krankenhaus Bozen eingeliefert. Ersten Informationen zufolge habe er sich einer dringenden Behandlung unterziehen müssen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozens-buergermeister-wegen-herzproblemen-operiert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es geht ihm aber den Umständen entsprechend gut.<\/a><BR \/><h3>\r\nZukunft auf starkem Fundament: Stabübergabe bei Athesia<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342425_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Generationenwechsel in der Führung der Athesia Unternehmensgruppe: Mit 1. August 2026 übernimmt Georg Ebner die Funktion des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds (CEO) der Athesia AG, zu der heute insgesamt 31 Gesellschaften gehören. Er folgt auf Michl Ebner, der die Entwicklung der Unternehmensgruppe seit dem 1. Jänner 1995 <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/zukunft-auf-starkem-fundament-stabuebergabe-bei-athesia" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">als Direktor, Geschäftsführer und auch als Präsident maßgeblich geprägt hat.<\/a><BR \/><h3>\r\nGeldregen vor Sizilien: Fast 700.000 Euro treiben aus dem Meer an den Strand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342428_image" \/><\/div>\r\nAuf einem Strand auf Sizilien hat ein ungewöhnlicher Vorfall für Aufregung gesorgt: Zahllose Geldscheine wurden von der Strömung an die Küste der Gemeinde Marina di Ragusa getrieben, woraufhin sich zahlreiche Badegäste auf die Suche nach den Banknoten machten. Die Einsatzkräfte stellten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/geldregen-vor-sizilien-fast-700000-euro-treiben-aus-dem-meer-an-den-strand" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> schließlich eine Summe von knapp 700.000 Euro sicher.<\/a><BR \/><h3>\r\nBöllerwürfe beim FC Südtirol: Drei Fans haben nun Stadionverbot<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1342431_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen zu den Vorfällen beim Play-off-Rückspiel der Serie B zwischen dem FC Südtirol und Bari am 21. Mai im Bozner Drusus-Stadion hat Quästor Giuseppe Ferrari gegen drei Fans des FC Bari sogenannte D.A.Spo.-Verfügungen (Zutrittsverbote zu Sportstätten) verhängt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/boellerwuerfe-beim-fc-suedtirol-drei-fans-haben-nun-stadionverbot" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Die Stadionverbote gelten je nach Fall zwischen zwei und vier Jahren.<\/a><BR \/><h3>\r\nPolizei zeigt Dealer an und weist Mann ohne Aufenthaltsrecht aus<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1342434_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Staatspolizei hat am Donnerstag bei Kontrollen im Stadtgebiet von Bozen acht Personen angezeigt. Ein 44-jähriger albanischer Staatsbürger wurde zudem ausgewiesen und zum Flughafen begleitet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/polizei-zeigt-dealer-an-und-weisst-mann-ohne-aufenthaltsrecht-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wo er seinen Rückflug nach Albanien angetreten hat.<\/a>