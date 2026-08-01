<h3>\r\nPartschins: Löschhubschrauber bekämpft Waldbrand<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342716_image" \/><\/div>\r\nZu einem Waldbrand <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/partschins-waldbrand-endet-glimpflich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es unterhalb der Sattelspitze in der Texelgruppe gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Murenabgang in Antholz: Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342719_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem schweren Murenabgang beim Biathlonzentrum in Antholz laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Die Schäden halten sich in Grenzen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-murenabgang-in-antholz-aufraeumarbeiten-laufen-auf-hochtouren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Beseitigung der gewaltigen Materialmengen wird aber dauern.<\/a><h3>\r\nSohn Lian (6) starb nach Unfall im Vinschgau: „Seine Liebe bleibt für immer“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es ist das Schlimmste, das einer Mutter passieren kann. Das eigene Kind zu verlieren. Für Sejrane wurde dies im Juli 2022 zur schmerzhaften Realität. Ihr kleiner Sohn Lian kam bei einem tragischen Unfall ums Leben. Seitdem ist nichts mehr wie es war. In einem bewegenden Gespräch erzählt sie von der Leere, die der Tod ihres Sohnes hinterlassen hat, von den Tagen, an denen der Schmerz kaum auszuhalten war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ihr-sohn-lian-6-starb-nach-unfall-im-vinschgau-seine-liebe-bleibt-fuer-immer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und von der Herausforderung, als Mutter und Familie weiterzuleben.<\/a><BR \/><h3>\r\nSprachzertifikate: Wieder zwei Ärzte im Visier<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342725_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während die Bozner Staatsanwaltschaft zu 1.700 suspekten Sprachzertifikaten ermittelt, hat die Staatsanwaltschaft am Rechnungshof zwei Ärzten aus dem ersten Ermittlungsstrang <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sprachzertifikate-wieder-zwei-aerzte-im-visier" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">eine Aufforderung zur Stellungnahme zugeschickt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSo war das Juli-Wetter in Südtirol – Und so geht es weiter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342728_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Juli 2026 geht als überdurchschnittlich heißer und trockener Monat in die Wetterstatistik ein: Die Temperaturen lagen rund zwei Grad über dem langjährigen Mittel, gleichzeitig fiel vielerorts deutlich weniger Niederschlag als üblich. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-war-das-juli-wetter-in-suedtirol-und-so-geht-es-weiter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die aktuelle Hitzewelle setzt sich auch im August fort.<\/a><BR \/><h3>\r\nSki-Trainer Peter Fill: Ende gut, alles gut<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1342731_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Meldung zu Peter Fill und seiner Trainer-Karriere im italienischen Wintersportverband hatte vor zwei Monaten für Rätselraten gesorgt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/peter-fill-ende-gut-alles-gut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Doch nun ist alles anders.<\/a>