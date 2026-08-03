<h3>\r\nJosef Gelmi (89) ist tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Priester, Kirchenhistoriker und langjährige Professor Josef Gelmi ist am heutigen Montag im Alter von 89 Jahren verstorben. Mit ihm verliert <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/josef-gelmi-89-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirol einen der bedeutendsten Kenner der Tiroler Kirchengeschichte.<\/a><BR \/><h3>\r\nHitzetage in Südtirol: Was die Zahlen der letzten 60 Jahre zeigen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die bislang stärkste Hitzewelle dieses Sommers wird noch bis Freitag andauern, für danach prognostiziert Landesmeteorologe Dieter Peterlin etwas kühlere Temperaturen. Wenngleich da und dort mit lokalen Niederschlägen zu rechnen ist, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hitzetage-in-suedtirol-was-die-zahlen-der-letzten-60-jahre-zeigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> bleibt flächendeckender Regen weiterhin aus.<\/a><h3>\r\nGröden: Weindiebe kehren zum Tatort zurück und werden geschnappt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ihre Dreistigkeit sollte sie schließlich überführen: In Wolkenstein in Gröden wurden zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren wegen erschwerten Diebstahls und des Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt. Das Duo soll zunächst eine wertvolle Flasche Wein gestohlen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/in-wolkenstein-mutmassliche-diebe-kehren-zurueck-und-werden-gestellt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und später erneut im selben Geschäft aufgetaucht sein.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Wer offenlegt, schenkt einem Kind die Wurzeln seiner Seele. Wer schweigt, raubt ihm den Spiegel seiner Herkunft“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343289_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Familiengeheimnis, das alles verändert! Arabella von Gelmini Kreutzhof wagt mit dem emotionalen Gesellschaftsroman „Die Seele geht barfuß“ den Schritt zur Erwachsenenliteratur – und erzählt eine bewegende Geschichte über Herkunft, Wahrheit und die Suche nach der eigenen Identität. Im Interview spricht die Bozner Autorin über die Kraft der Wahrheit, die Suche nach der eigenen Identität und warum Schweigen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/literatur\/wer-offenlegt-schenkt-einem-kind-die-wurzeln-seiner-seele-wer-schweigt-raubt-ihm-den-spiegel-seiner-herkunft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">manchmal tiefer verletzt als die Wahrheit selbst.<\/a><BR \/><h3>\r\nBetrüger bringt Burgstallerin um rund 12.000 Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ihre Hilfsbereitschaft sollte sie ein Vermögen kosten – eine 75-jährige Frau aus Burgstall wurde mithilfe einer perfiden Betrugsmasche um rund 12.000 Euro gebracht: Im Glauben, mit dem Geld würde ein Heim für Menschen mit Behinderung gebaut, spendete sie 12.000 Euro – doch das Gebäude wurde nie gebaut. Nun haben die Carabinieri einen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/betrueger-bringt-burgstallerin-um-rund-12000-euro" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mann wegen erschwerten Betrugs angezeigt.<\/a><BR \/><h3>\r\nLuttach: Zwei Autos stoßen direkt vor Feuerwehrhalle zusammen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343295_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nur wenige Meter ausrücken musste die Freiwillige Feuerwehr am heutigen Montag in Luttach: Zwei Pkw waren auf der Höhe der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/luttach-pkw-stossen-direkt-vor-feuerwehrhalle-zusammen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Feuerwehrhalle zusammengekracht, eine Person wurde dabei verletzt.<\/a>