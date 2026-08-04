<h3>\r\nBahnstrecke ab Brenner wieder eingleisig geöffnet – Ausfälle und Verspätungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343610_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Böschungsbrand bei Gossensaß sorgt seit kurz vor 13 Uhr für erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr auf der Brennerachse. Seit etwa 12.45 Uhr waren zwischen Sterzing und dem Brenner keine Zugfahrten möglich. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Strecke vorübergehend gesperrt werden. Seit 14.45 Uhr ist die Bahnstrecke wieder eingleisig geöffnet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-bahnstrecke-unterbrochen-keine-zuege-vom-brenner-richtung-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Es ist aber weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.<\/a><BR \/><h3>\r\nStaatspräsident Sergio Mattarella urlaubt drei Wochen in Seis<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343613_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirol erwartet erneut prominenten Besuch: Staatspräsident Sergio Mattarella will heuer mit drei Wochen eine ausnehmend lange <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/staatspraesident-sergio-mattarella-urlaubt-drei-wochen-in-seis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sommerfrische in Seis verbringen.<\/a><BR \/><h3>\r\nGroßeinsatz in Vahrn: Mann unter Lastwagen eingeklemmt<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1343616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Dienstagmorgen zu einem Parkplatz bei der Ruine Salern in Vahrn aus. Ein Mann wurde unter einem <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosseinsatz-in-vahrn-mann-unter-lastwagen-eingeklemmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Lastwagen eingeklemmt und musste befreit werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nTrentino-Südtirol hat höchste Auswanderungsquote Italiens<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343619_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während die Abwanderung italienischer Staatsbürger ins Ausland deutlich nachgelassen hat, bleibt Trentino-Südtirol die Region mit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trentino-suedtirol-hat-staatsweit-hoechste-auswanderungsquote" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der höchsten Auswanderungsquote.<\/a><BR \/><h3>\r\nFeldthurns: Zwei Pkw kollidieren – Eine Person erheblich verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343622_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gekracht hat es am heutigen Dienstagvormittag in Feldthurns. Dabei wurde eine Person in einem Pkw eingeklemmt und musste von den <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/feldthurns-zwei-pkw-kollidieren-eine-person-erheblich-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Einsatzkräften befreit werden.<\/a><BR \/><h3>\r\nMit 60 km\/h durch Meran: 15-Jähriger flüchtet auf E-Scooter vor Polizei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1343625_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein 15-Jähriger hat im Juli in Meran für Aufsehen gesorgt: Er hatte versucht, sich auf einem getunten E-Scooter einer Polizeikontrolle zu entziehen – ohne Erfolg. Insgesamt verhängte die Stadtpolizei Meran <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mit-60-kmh-durch-meran-15-jaehriger-fluechtet-auf-e-scooter-vor-polizei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Laufe des Monats bei Verkehrskontrollen 25 Sanktionen.<\/a>