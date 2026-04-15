<h3>\r\nSarner (22) mit seltener Krankheit: Zu erschöpft für das tägliche Leben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302108_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sarner-22-mit-seltener-krankheit-zu-erschoepft-fuer-das-taegliche-leben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bis vor einem Jahr war Georg Stofner aus dem Sarntal ein lebensfroher junger Mann. Der 22-Jährige arbeitete als Landschaftsgärtner, war bei der Feuerwehr aktiv und in der Freizeit gerne mit Freunden unterwegs: Ein ganz normales Leben – bis sich alles änderte: Er erkrankte schwer.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nMarkus Lanz: Ich wurde gern als „bastardo tedesco“ angesprochen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302111_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das deutsche Magazin „Stern“ stellt Deutschlands wohl bekanntesten Interviewer, den gebürtigen Südtiroler aus Geiselsberg, in den Mittelpunkt seiner Titelgeschichte. In dem Beitrag äußert sich der 57-Jährige auch zu Südtirol. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/markus-lanz-der-gnadenlose-das-grosse-stern-interview" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Journalisten David Baum und Viorica Engelhardt begleiteten den Moderator einen Monat lang und führten mit ihm ein ausführliches Gespräch. Darin porträtieren sie ihn als einen der anspruchsvollsten und zugleich bestbezahlten Interviewer Deutschlands. Im Interview spricht Lanz zudem offen über seine Heimat Südtirol. Im Folgenden bringen wir die wichtigsten Zitate und Antworten aus dem Interview.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGute Zahlen, große Unsicherheit: Warum Südtirols Tourismus besorgt ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302114_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/tourismus-gute-saison-doch-die-unsicherheiten-nehmen-zu" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Südtiroler Tourismus läuft es weiterhin rund: Die große Mehrheit der Betriebe ist mit der Ertragslage zufrieden, die Gästezahlen steigen – und selbst der Start ins Jahr 2026 fiel positiv aus, wie das aktuelle Wirtschaftsbarometer des Wifo zeigt. Doch die Auswirkungen des Iran-Krieges sorgen für Unsicherheiten.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nUnfallbericht per App: Südtirol startet in die digitale Schadensmeldung<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302117_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/unfallbericht-per-app-suedtirol-startet-in-die-digitale-schadensmeldung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Anfang April 2026 müssen Versicherungen in Italien den digitalen Unfallbericht anbieten – die klassische Papierversion bleibt jedoch gültig. Ziel ist eine schnellere und präzisere Abwicklung nach Verkehrsunfällen. Worauf Sie beim Ausfüllen eines digitalen Unfallberichtes achten müssen, lesen Sie hier.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie SVP mit der AfD? – „So nicht!“: JG holt zum Rundumschlag aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302120_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/junge-generation-holt-zum-rundumschlag-aus-so-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Aktivisten von NoExcuses haben kürzlich auf Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie der SVP vorwerfen, die Partei würde in Brüssel gemeinsame Sache mit der AfD machen. Bei Vertretern der Jungen Generation in der SVP (JG) stoßt diese Kritik auf Unverständnis. Und sie holt zum Gegenangriff aus.<\/a>