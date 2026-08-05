<h3>\r\nVIDEO | Massenschlägerei am Dominikanerplatz – 29-Jähriger festgenommen<\/h3>\r\n\n<video-jw video-id="tfnR4hGV"><\/video-jw>\n\n<BR \/>Am späten Dienstagabend ist es am Dominikanerplatz in Bozen zu einer Massenschlägerei gekommen. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, waren <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/streit-eskaliert-massenschlaegerei-am-bozner-dominikanerplatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehrere Personen in den gewaltsamen Vorfall verwickelt.<\/a><h3>\r\nBadeunfall am Caldonazzosee: Vater (42) und Sohn (4) schweben in Lebensgefahr<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343967_image" \/><\/div>\r\n<\/h3>\r\nFür eine nepalesische Familie endete der Urlaub im Trentino in einer Tragödie: Der 42-jährige Vater und sein vier Jahre alter Sohn wären am gestrigen Dienstag beinahe <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/badeunfall-am-caldonazzosee-vater-42-und-sohn-4-schweben-in-lebensgefahr" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Caldonazzosee ertrunken<\/a>.<h3>\r\nOrtler: Vater und Tochter mit Heli aus Bergnot gerettet<\/h3>\r\n\n<video-jw video-id="09ghGtDn"><\/video-jw>\n\n<BR \/>Der Tabaretta-Klettersteig am Ortler (3.905m) gilt als einer der schwierigsten Klettersteige in den Alpen. Für die 500 Höhenmeter durch die Wand wird eine Kletterzeit von 3,5 Stunden angegeben. Zwei Kletterer, Vater und Tochter, sind am Dienstag beim sogenannten „Gelben Wandl“ in Bergnot geraten, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 seilte die Einsatzkräfte der Bergrettung Sulden zu den beiden Schweizern ab und <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/ortler-vater-und-tochter-mit-heli-aus-nordwand-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">flog die entkräfteten Bergsteiger ins Tal. <\/a><h3>\r\nÖffentlich Angestellte: Wann das Lohnplus ausgezahlt wird<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1343970_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gute Nachricht für Tausende öffentliche Angestellte: Die neuen Verträge für Forstbeamte, Berufsfeuerwehr, Auftragsprämien im Gesundheitswesen sowie die Lohnerhöhung um 400 Euro brutto für Kindergartenpersonal und Landeslehrer werden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/oeffentlich-angestellte-wann-das-lohnplus-ausgezahlt-wird" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">diese Woche vom Rechnungshof zertifiziert.<\/a><h3>\r\nSterzinger Neurologen schreiben an internationalem Standardwerk mit<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1343973_image" \/><\/div>\r\nExpertinnen und Experten der Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing wirkten an einem der renommiertesten internationalen Standardwerke für klinische Neurologie mit: Eine besondere Auszeichnung, nicht nur für die Abteilung Neurologie und Neurorehabilitation, <a href="http:\/\/stol.it\/artikel\/chronik\/sterzinger-neurologen-schreiben-an-internationalem-standardwerk-mit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sondern für den gesamten Südtiroler Sanitätsbetrieb.<\/a>