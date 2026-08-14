<h3>\r\nGroßbrand in Ahornach: Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In der Fraktion Ahornach, in Sand in Taufers, ist in der Nacht auf Freitag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brand-in-ahornach-feuer-im-dachgeschoss-eines-mehrfamilienhauses" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">100 Wehrleute standen vor Ort im Einsatz, um den Brand zu löschen.<\/a><h3>Dorf Tirol: 58-jähriger Wanderer nur mehr tot geborgen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347264_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Trauriges Ende einer Suchaktion bei Dorf Tirol: Ein deutscher Wanderer ist nach einer großflächigen Suchaktion unterhalb der Muthöfe tot aufgefunden worden. Der Mann war am Donnerstag alleine zu einer Wanderung aufgebrochen, nachdem er sich von seiner Gruppe entfernt hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suchaktion-bei-hochmuth-85-jaehriger-aus-deutschland-tot-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Als er nicht zurückkehrte, alarmierten seine Begleiter die Einsatzkräfte.<\/a><BR \/><h3>\r\nPaukenschlag bei Meran 2000 AG: Paul Jakomet entlassen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347267_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit 10. August hat die Meran 2000 Bergbahnen AG das Dienstverhältnis mit ihrem Geschäftsführer Paul Jakomet aufgelöst – ein naheliegender Schritt. Denn bereits nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub im Juli war Jakomet suspendiert worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/paukenschlag-bei-meran-2000-ag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie ist es dazu gekommen?<\/a><BR \/><h3>\r\n224 Tage nach der Brandkatastrophe: Francesca (17) darf endlich nach Hause<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347270_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine schöne Nachricht erreicht uns mehr als sieben Monate nach dem dramatischen Brand an Silvester in Crans-Montana in der Schweiz. Nach 224 Tagen Behandlung wurde auch Francesca, die 17-jährige Mailänderin, die bei dem Brand schwere Verbrennungen erlitten hatte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/224-tage-nach-der-brandkatastrophe-francesca-17-darf-endlich-nach-hause" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aus dem Niguarda-Krankenhauses in Mailand entlassen.<\/a><BR \/><h3>\r\nSie haben stramme Sprüche, aber keine Lösungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347273_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Seit wann haben Südtiroler Politiker die Kompetenz, Menschen abzuschieben? Genau das aber wird von Sven Knoll, Jürgen Wirth Anderlan und Konsorten suggeriert. Man will gezielt den Eindruck erwecken, dass, wäre man selbst an der Regierung, sich das Problem durch Abschiebungen lösen ließe.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/sie-haben-stramme-sprueche-aber-keine-loesungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><h3>\r\nAchammer: „Ihr seid Sympathisanten extremer Ideologien“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347276_image" \/><\/div>\r\nDer SVP-Landesrat und ehemalige SVP-Obmann Philipp Achammer greift den Landtagsabgeordneten Jürgen Wirth Anderlan <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/achammer-ihr-seid-sympathisanten-extremer-ideologien" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">nach dessen Treffen mit Jugendlichen aus dem Umfeld des „Aktverein“ in Kaltern scharf an.<\/a>