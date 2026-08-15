<h3>\r\nVerdienstkreuze und -medaillen: Diese Südtiroler wurden feierlich geehrt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>140 Verdienstmedaillen und 46 Verdienstkreuzen wurden am Hochunserfrauentag in Innsbruck an Persönlichkeiten aus Südtirol und dem österreichischen Bundesland Tirol vergeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/verdienstkreuze-und-medaillen-diese-suedtiroler-wurden-feierlich-geehrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Verdienstkreuz ging an zehn Südtiroler, die Verdienstmedaille an 29.<\/a><BR \/><h3>\r\nTausende tote Bienen – Vandalenakt am Lehrbienenstand in Steinegg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347513_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein zerstörtes Bienenvolk, tausende tote Bienen und weitreichende Folgen – was am Lehrbienenstand in Steinegg passiert ist, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tausende-tote-bienen-vandalenakt-am-lehrbienenstand-in-steinegg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">macht fassungslos.<\/a><BR \/><h3>\r\nWasserkraftwerke im Passeiertal stehen still: Wie es jetzt weiter geht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347516_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit Juli stehen im Passeiertal die drei Wasserkraftwerke der Elektrogenossenschaft Gomion still. Bereits im Juni mussten sie für einige Tage abgeschaltet werden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wasserkraftwerke-in-passeiertal-stehen-still-wie-es-jetzt-weiter-geht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Grund ist Wassermangel.<\/a><BR \/><h3>\r\nWarum dieser 26-Jährige bewusst Milchbauer geworden ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347519_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während Südtirol in den letzten 20 Jahren fast jeden dritten Milchbauern verloren hat, geht Benjamin Lamprecht bewusst den entgegengesetzten Weg: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/warum-dieser-26-jaehrige-bewusst-milchbauer-geworden-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ohne 40-Stunden-Woche, auf 1.400 Metern Meereshöhe.<\/a><BR \/><h3>\r\nPoste Italiane zwischen Schein und Sein<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Die letzte Hoffnung ist die Besinnung auf autonome Befugnisse und somit auf eine zweite, wesentlich kleinere Reorganisation, nämlich die Übertragung aller Zuständigkeiten an einen Südtiroler Postdirektor.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/poste-italiane-zwischen-schein-und-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von Chefredakteur Elmar Pichler Rolle.<\/a><BR \/><h3>\r\nPokal-Drama in Catanzaro: FC Südtirol feiert Elfer-Killer Plizzari<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347525_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der FC Südtirol ist mit einem emotionalen Sieg in die Saison gestartet. Am Samstag setzten sich die Weiß-Roten in der 1. Runde des Italienpokals durch – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/pokal-drama-in-catanzaro-fc-suedtirol-feiert-elfer-killer-plizzari" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und zwar erst im Elfmeterschießen.<\/a>