<h3>\r\nTeures Leben, unsichere Zukunft: Das sind die größten Sorgen der Südtiroler<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302780_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Steigende Preise, Angst um die Rente und Zweifel an der Zukunft der eigenen Kinder: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/teures-leben-unsichere-zukunft-das-sind-die-groessten-sorgen-der-suedtiroler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine aktuelle Erhebung zeigt, was Südtirols Beschäftigte derzeit am meisten belastet – und welche Themen politisch an Bedeutung gewinnen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nEcobonus wird zur Millionen-Falle für Südtirols Autohändler<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302783_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/ecobonus-wird-zur-millionen-falle-fuer-suedtirols-autohaendler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit üppigen Kaufprämien wollte Rom den Umstieg aufs E-Auto beschleunigen. Für Südtirols Autohändler wurde der „Ecobonus“ jedoch zum Problemfall. Die hohen Rabatte haben eine Kehrseite – und die trifft die Betriebe bis mit voller Wucht.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWeniger Lohn: Frauen in Südtirol verdienen immer noch weniger<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302786_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Gehaltslücke zwischen Frauen und Männern in Südtirol ist weiterhin vorhanden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/weniger-lohn-frauen-in-suedtirol-verdienen-immer-noch-weniger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am heutigen Equal Pay Day wird deutlich: Trotz jahrelanger Debatten verdienen Frauen heute im Schnitt sogar weniger als noch vor einem Jahrzehnt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nWieder stirbt ein Mädchen in Innsbruck an Überdosis<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302789_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Sterben im Innsbrucker Drogenmilieu geht weiter. Am Mittwoch musste der Amtsarzt in einer Wohnung im Stadtteil Dreiheiligen den Tod eines 14-jährigen Mädchens feststellen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wieder-ein-maedchen-in-innsbruck-an-ueberdosis-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kein Einzelfall – seit Ende Februar sind vier weitere Menschen in der Innsbrucker Suchtgiftszene ums Leben gekommen. Zwei Mädchen (13 und 16 Jahre) und zwei junge Männer (24 und 28).<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie wahre Spitze des Eisbergs<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1302792_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/die-wahre-spitze-des-eisbergs" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Urkundenfälschung ist kein Kavaliersdelikt, zumal sie die Anstellung im öffentlichen Dienst erst möglich macht und eine monetäre Zulage einbringt.“ Ein Kommentar von Chefredakteur Elmar Pichler Rolle.<\/a>