<h3>\r\nFrontalcrash auf der Brennerstaatsstraße fordert drei Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347717_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem aufsehenerregenden Unfall <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/frontalcrash-auf-der-brennerstaatsstrasse-fordert-drei-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Sonntag auf der Brennerstaatsstraße in Schrambach gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nEndlich wird es kühler: Temperaturen gehen (etwas) zurück<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347720_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Südtirol kann aufatmen – zumindest für den Moment. In der kommenden Woche gehen die Temperaturen um einige Grad zurück. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/endlich-wird-es-kuehler-temperaturen-gehen-etwas-zurueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die extreme Hitze scheint vorerst vorbei zu sein.<\/a><h3>E-Roller: Achtung vor bösen Überraschungen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347723_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Man bräuchte nur ein paar Hundert Euro sowie einen Helm, und schon könnte die Fahrt losgehen: E-Roller gelten als günstige Alternative für kurze Wege. Doch aufgepasst, damit ist es nicht getan. Wer beim Kauf nur auf den Preis des Gefährts achtet, erlebt möglicherweise eine unangenehme Überraschung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/e-roller-das-schnaeppchen-truegt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Preise für die gesetzlich vorgeschriebene Versicherung sind wesentlich höher als anfangs gedacht.<\/a><BR \/><h3>\r\nMichael Oberhuber: Als Ausgleich in die Natur<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347726_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit 2009 leitet Michael Oberhuber das Versuchszentrum Laimburg. So sehr ihn die Wissenschaft beruflich fordert, so bodenständig mag er es privat. Seinen Ausgleich findet der promovierte Chemiker vor allem draußen in der Natur – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/michael-oberhuber-als-ausgleich-in-die-natur" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ganz klassisch beim Wandern, Radfahren oder Skifahren mit der Familie.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: Essstörungen nehmen zu – Betroffene werden immer jünger<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347729_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>2025 wurden in Südtirol 693 Menschen wegen einer Essstörung behandelt – sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark stieg die Zahl der Neuerkrankungen. 28 Prozent der Betroffenen sind minderjährig. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-essstoerungen-nehmen-zu-betroffene-werden-immer-juenger" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gleichzeitig würden die Erkrankten immer jünger und die Krankheitsbilder vielfältiger.<\/a><BR \/><h3>\r\nZum Geburtstag: 25 Jahre Jannik Sinner<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347732_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Jannik Sinner ist Südtirols erfolgreichster und bekanntester Sportler aller Zeiten. Am Sonntag feiert der Sextner seinen 25. Geburtstag. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/zum-geburtstag-25-jahre-jannik-sinner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zeit, um kurz auf seine sportliche Laufbahn zurückzublicken.<\/a>