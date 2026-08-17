<h3>\r\nTödlicher Bergunfall: Gustav Wiesler (42) stirbt durch Blitzschlag<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1347972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem tragischen Bergunfall ist es am gestrigen Sonntag in Taufers im Münstertal gekommen: Am späten Sonntagabend wurden die Einsatzkräfte zu einer Suchaktion alarmiert – für den vermissten Gustav Wiesler (42) aus Taufers im Münstertal kam allerdings jede Hilfe zu spät. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/taufers-im-muenstertal-suchaktion-nimmt-toedliches-ende" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Er dürfte von einem Blitz getroffen und dabei tödlich verletzt worden sein.<\/a><BR \/><h3>\r\nDominik Paris lässt in der Schweiz die Erde beben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348032_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Winter lässt es Dominik Paris auf der Ski-Piste krachen, im Sommer gerne mal auf der Musikbühne. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/dominik-paris-laesst-in-der-schweiz-die-erde-beben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Vergangenes Wochenende begeisterte der Ultner in der Schweiz.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVIDEO | Neue Umgehungsroute am Ortler-Normalweg eingerichtet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348035_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Ortler-Normalweg wurde von der Bergrettung Sulden gemeinsam mit den Bergführern eine neue Route eingerichtet, die es ermöglicht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/neue-gesicherte-umgehungsroute-am-ortler-normalweg-eingerichtet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">das sogenannte „Bärenloch“ zu umgehen.<\/a><BR \/><h3>\r\nAuf der A21: Eltern bemerken Tod ihres Sohnes erst nach 100 Kilometern<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1347726_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Autofahrt auf der A21 wird am Sonntag für eine Familie zum Albtraum: Über einen längeren Zeitraum reagierte der Sohn auf dem Rücksitz nicht mehr. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/auf-der-a21-eltern-bemerken-tod-ihres-sohnes-erst-nach-100-kilometern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst 100 Kilometer später bemerkten seine Eltern, wie ernst die Situation tatsächlich war.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n119 Jahre Rittner Bahn: mehr als ein Jahrhundert Mobilitätsgeschichte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348038_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Seit 1907 gehört die Rittner Bahn zum Alltag am Ritten. Zum 119. Geburtstag wurde bei einer Sonderfahrt mit dem historischen „Rittner Bahnl“ an die lange Geschichte der Bahn erinnert – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/119-jahre-rittner-bahn-mehr-als-ein-jahrhundert-mobilitaetsgeschichte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">von ihren Anfängen bis zu ihrer Zukunft<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nDem Strom geht der Saft aus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348041_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Während an Südtirols Stauseen immer mehr Uferfläche zum Vorschein kommt, werden die Wasserreserven zunehmend knapper. Das bleibt auch für die Stromproduktion aus Wasserkraft nicht ohne Folgen. Wie leer die Speicher inzwischen sind und was das für die Stromversorgung bedeutet, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dem-strom-geht-der-saft-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">erklärt Alperia-Generaldirektor Luis Amort.<\/a>