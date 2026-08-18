<h3>\r\n„Night Club Viva“: Was jetzt Sache ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348434_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Beim legendären „Night Club Viva“ an der Talstation der Naif-Bahn ist eine wichtige Entscheidung gefallen. Was jetzt mit der Immobilie <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/night-club-viva-was-jetzt-sache-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">passiert und welche Pläne im Raum stehen...<\/a><BR \/><h3>\r\nDer Regen kommt – lindert er die Trockenheit?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348437_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das war bislang ein beispielloser Hitzesommer in Südtirol – mit wenig Niederschlag. Das soll sich nun ändern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-regen-kommt-ist-die-trockenheit-vorbei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ab Donnerstag stellt sich eine wechselhafte Wetterphase ein.<\/a><BR \/><h3>\r\nGegen das Filialsterben: Warum Südtirols Banken anders ticken<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348440_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Italien erlebt seit Jahren ein massives Filialsterben – zuletzt sank die Zahl der Geschäftsstellen auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten. Südtirol stemmt sich gegen den Trend. Während andernorts die Lichter ausgehen, halten heimische Institute an der Nähe zum Kunden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/gegen-das-filialsterben-warum-suedtirols-banken-anders-ticken" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">fest und bauen die Filiale zum Beratungszentrum um.<\/a><BR \/><h3>\r\nVillnöss: Bankomat-Knacker gefasst<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348443_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben zwei Männer aus der Republik Moldau, wohnhaft der Provinz Padua, festgenommen. Sie waren beim Versuch beobachtet worden, den Geldautomaten einer Raiffeisenbank in St. Magdalena in Villnöss mithilfe der sogenannten „Jackpotting“-Methode zu manipulieren. Die Anklage lautet auf versuchten schweren Diebstahl <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/villnoess-zwei-festnahmen-nach-angriff-auf-geldautomaten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und unbefugten Zugriff auf ein Computersystem.<\/a><BR \/><h3>\r\nJaufental: Touristin erheblich bei Wanderunfall verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348446_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Krankenhaus geendet ist ein Wanderausflug für eine rund 40 Jahre alte Touristin im Jaufental am heutigen Dienstagvormittag.<BR \/><h3>\r\nVIDEO | Verfolgungsjagd durch Bozen endet mit Unfall<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1348449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Autofahrer wollte sich am gestrigen Montagabend in Bozen einer Kontrolle durch die Stadtpolizei entziehen. Seine Flucht endete nach <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-verfolgungsjagd-durch-bozen-endet-mit-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einem Unfall in der Trienter Straße.<\/a>