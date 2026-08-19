<h3>\r\nKnochen eines seit 1991 vermissten Südtirolers auf Nordkette entdeckt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349169_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein Knochen eines bereits seit 1991 abgängigen, damals 22-jährigen Südtirolers ist Ende Juni von einem Wanderer in einer „Schotterreise“ im Bereich der „Vorderen Brandjochspitze“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/knochen-eines-seit-1991-vermissten-suedtirolers-auf-nordkette-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf der Innsbrucker Nordkette gefunden worden.<\/a><BR \/><h3>\r\nEinsamer Tod eines Schülerlotsen in Meran<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349172_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Geschichte des verstorbenen Meraner Schülerlotsen Romeo <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/einsamer-tod-eines-schuelerlotsen-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Abolis (69) macht betroffen.<\/a><BR \/><h3>\r\nUngeschickt: Mann zeigt Carabinieri ein Foto mit Drogen und wird verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349175_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das war ungeschickt von einem mutmaßlichen Drogendealer aus Bruneck: Als die Beamten sein Smartphone kontrollierten, soll er aus Versehen ein Foto preisgegeben haben, auf dem ein Päckchen Kokain zu sehen war. Laut Carabinieri wurden bei anschließenden Kontrollen 750 Euro <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ungeschickt-mann-zeigt-carabinieri-ein-foto-mit-drogen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bargeld und 45 Gramm Rauschgift beschlagnahmt.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Dieselpreis könnte auf 3 Euro pro Liter steigen“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Dieselpreis könnte auf bis zu 3 Euro pro Liter steigen. Davor warnt Michele Marsiglia, Präsident von FederPetroli Italia, Verband für Erdöl- <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/dieselpreis-koennte-auf-3-euro-pro-liter-steigen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und Energiewirtschaft in Italien.<\/a><BR \/><h3>\r\nZwei Bergrettungseinsätze innerhalb weniger Stunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349181_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gleich zu zwei Bergrettungseinsätzen innerhalb weniger Stunden kam es am Dienstagabend im Grödner Gebiet. Während zwei italienische Kletterer in der Langkofelgruppe in Bergnot gerieten, verletzte sich kurz davor eine junge deutsche <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-bergrettungseinsaetze-innerhalb-weniger-stunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kletterin beim Bouldern in der Zone Frea.<\/a><h3>\r\nKiens: Auffahrunfall fordert sieben Verletzte<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349184_image" \/><\/div>\r\nBei einem Verkehrsunfall auf der Pustertaler Straße bei Kiens am heutigen Mittwochnachmittag sind sieben Personen leicht verletzt worden. Unter <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/kiens-auffahrunfall-fordert-sieben-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder.<\/a>