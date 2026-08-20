<h3>\r\nNach „Flammenlinie“: Spruchbänder gegen Aufsplitterung des Senatskreises aufgetaucht<\/h3>\n\n<video-jw video-id="OGO734VQ"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Nach der „Flammenlinie“ entlang des Etschdammes am Mittwochabend gehen die Proteste gegen die geplante Aufsplitterung des Senatswahlkreises Bozen\/Unterland weiter. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/nach-flammenlinie-spruchbaender-gegen-aufsplitterung-des-senatskreises-aufgetaucht" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Hier lesen Sie mehr.<\/a><h3>\r\nRätsel um Knochenfund gelöst: Vermisster Südtiroler identifiziert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349601_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem im Juni an der Vorderen Brandjochspitze auf der Innsbrucker Nordkette von einem Wanderer mehrere Knochen gefunden worden waren, darunter auch die sterblichen Überreste eines seit 1991 vermissten Südtirolers, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/raetsel-um-knochenfund-geloest-vermisster-suedtiroler-identifiziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist nun das Rätsel um die Identität des Vermissten geklärt.<\/a><h3>\r\nErleichterung, aber kein Ende der Trockenheit: Ab Samstag wieder mehr Sonne<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349604_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Lange hat Südtirol auf den ersehnten Regen gewartet – nun ist er endlich da. Sowohl am heutigen Donnerstag als auch am morgigen Freitag dominieren hierzulande Wolken, Schauer und Gewitter. Der Wetterumschwunge hält jedoch nicht lange an. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erleichterung-aber-kein-ende-der-trockenheit-ab-samstag-wieder-mehr-sonne" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Schon am Wochenende kehrt die Sonne zurück.<\/a><h3>\r\nErneuter Murenabgang im Gadertal: 150 Personen in Sicherheit gebracht<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349607_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Schon wieder eine Mure im Gadertal: Wegen der schweren Unwetter haben sich am Donnerstag nahe St. Kassian große Mengen an Geröll gelöst und donnerten auf die darunterliegende Straße herab. Der Weg zur „Capanna Alpina“ ist derzeit gesperrt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/erneuter-murenabgang-im-gadertal-150-personen-in-sicherheit-gebracht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Rund 150 Personen mussten in Sicherheit gebracht werden.<\/a><h3>\r\nLehrerproteste nicht vom Tisch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1349610_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das neue Schuljahr steht vor der Tür und für Andrea Perger von der Aktionsgruppe „Qualitätsmarke Bildung Südtirol“ sind die Lehrerproteste noch nicht vom Tisch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lehrerproteste-nicht-vom-tisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„Meine Aktionsgruppe wird nicht dazu aufrufen. Wir rufen aber auch nicht zum Gegenteil auf“, so Perger.<\/a><BR \/><h3>\r\nKaffee: So geht guter Espresso<\/h3>\n\n<video-jw video-id="JSU4XZH5"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/>Italien diskutiert wieder einmal über den Preis für einen Kaffee. Mit durchschnittlich 1,51 Euro ist der geliebte Espresso in Bozen am teuersten, in Messina ist er mit 1,06 Euro am günstigsten. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat sich im Café Rudi in Partschins auf die Suche dem Geheimnis eines guten Espresso gemacht.