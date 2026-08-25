<h3>\r\nSchweizer Berg-Influencer wieder aufgetaucht – Er hatte keinen Empfang<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1351380_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Schweizer Berg-Influencer Dave Bürgler, der seit gestern im Südtiroler Pfunderer Tal vermisst worden war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schweizer-berg-influencer-wieder-aufgetaucht-er-hatte-keinen-empfang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist wieder aufgetaucht, wohlauf und wieder online.<\/a><h3>\r\nWie die Brüder Volgger in Pfitsch die Nahversorgung sichern<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1351383_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es riecht nach frischem Brot, hinter der Theke wird bedient, es wird Kaffee getrunken und ein Ratscher gemacht. Nebenan, in der Backstube der Bäckerei Volgger in St. Jakob, wird geknetet und gebacken – schon seit 75 Jahren. Heute verbinden Alexander und David Volgger traditionelles Handwerk mit neuen Ideen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/wie-die-brueder-volgger-in-pfitsch-die-nahversorgung-sichern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit sorgen sie dafür, dass die Nahversorgung im Pfitscher Hochtal erhalten bleibt.<\/a><BR \/><h3>\r\nSprit-Schock auf der A22: Diesel kostet mehr als 3 Euro<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1351386_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die 3-Euro-Marke beim Diesel ist an Autobahntankstellen keine reine Rechengröße mehr. Der Verbraucherschutzverband Codacons meldet besonders hohe Preise für Premium-Kraftstoffe. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/diesel-kostet-auf-der-a22-mehr-als-3-euro-pro-liter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der A22 kostet ein Liter „Supreme Diesel“ an einer Tankstelle sogar mehr als 3,10 Euro.<\/a><BR \/><h3>\r\nWieder unters Messer: Brignone muss Knie operieren<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1351389_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ski-Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone muss sich am Dienstag erneut einer Operation am linken Bein unterziehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/wieder-unters-messer-brignone-muss-knie-operieren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dies teilte die Italienerin in den sozialen Netzwerken mit.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBenzin: Kommt am Mittwoch der Preissprung?<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1351392_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Tankrabatt ist vorerst gerettet – doch für eine längere Schonfrist fehlt der Regierung offenbar das Geld. Denn die Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer, mit denen Italien die Senkung der Diesel-Verbrauchsteuer derzeit finanziert, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/benzin-kommt-am-mittwoch-der-preissprung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">reichen für weitere Rabatte voraussichtlich nicht aus.<\/a>