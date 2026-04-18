<h3>\r\n19-Jähriger stirbt bei Kletterunfall an der Grohmannspitze<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303080_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der 19-jährige David Domanegg aus Afing (Gemeinde Jenesien) hat am Samstagvormittag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-absturz-an-der-grohmannspitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei einem Bergunfall an der Südwand der Grohmannspitze in den Grödner Dolomiten sein Leben verloren.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nHalbzeit-Bilanz: Zwischen Politik und PR-Show<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303083_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Immer mehr Abgeordnete scheinen nicht mehr im Landtag zu sitzen, um ausschließlich politische Arbeit zu leisten, sondern um in eigener Sache präsent zu sein – als eine Art PR-Strategie, als Ich-AG sozusagen.“ <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/halbzeit-im-landtag-zwischen-politik-und-pr-show" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Kommentar von STOL-Ressortleiter Arnold Sorg.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nGewalttätige Jugendbande in Meran: „Hier ist zu handeln – und das schnell“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303086_image" \/><\/div>\r\nSVP-Senatorin Julia Unterberger kann ihr Unverständnis und ihre Ungeduld nicht verbergen. „Hier im Parlament werden dauernd neue Maßnahmen gegen Jugendkriminalität verabschiedet, aber ich habe das Gefühl, dass diese viel zu langsam angewandt werden. Im Fall der gewalttätigen Jugendbande in Meran gilt es zu handeln – und das schnell“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gewalttaetige-jugendbande-in-meran-hier-ist-zu-handeln-und-das-schnell" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt Unterberger und nimmt die Sicherheitsbehörden ins Gebet.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nTote Frühchen im Bozner Spital: Kommt nun die lang ersehnte Autopsie?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303089_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Acht Monate nach dem Tod von zwei Frühchen auf der Neugeborenen-Intensivstation des Bozner Krankenhauses könnte es nun zur lang ersehnten Autopsie kommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tote-fruehchen-im-bozner-spital-lang-ersehnte-autopsie-moeglich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Untersuchungsrichter hat dem Antrag auf ein Beweissicherungsverfahren stattgegeben, der Termin ist für den 4. Mai festgelegt.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nPleiten, Pech & Pannen: Diese FCS-Pleite ist historisch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303092_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Was für ein katastrophaler Nachmittag für den FC Südtirol in La Spezia! Die Weiß-Roten kassierten ein halbes Dutzend Gegentore, Platzverweise und am Ende die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/pleiten-pech-pannen-diese-fcs-pleite-ist-historisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und das alles gegen den bisherigen Tabellenletzten der Serie B.<\/a>