<h3>\r\nTödlicher Bergunfall am Piz da Peres<\/h3>Am Piz da Peres oberhalb von St. Vigil in Enneberg ist es zu einem Bergunfall gekommen. Dabei kam eine Person ums Leben. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 54-jährigen polnischen Staatsbürger.<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-bergunfall-am-piz-da-peres" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="bb5HOsiv"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nÜberlebender von Crans-Montana: „Will diesen Ort aus meinem Leben löschen“<\/h3>Der 16-jährige Leonardo Bove hat die Brandkatastrophe im Club „Le Constellation“ knapp überlebt. Nach mehr als sechs Monaten im Krankenhaus sprechen er und seine Eltern erstmals öffentlich – über den Kampf ums Überleben, die Wut auf die Betreiber und die dramatischen Minuten der Identifizierung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ueberlebender-von-crans-montana-will-diesen-ort-aus-meinem-leben-loeschen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351821_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSturzflut im Himalaya: Mindestens neun Tote und fast 400 vermisste Touristen<\/h3>Nach schweren Überschwemmungen im Himalaya-Staat Nepal werden mindestens 384 Reisende vermisst. Unter den Vermissten in der Grenzregion zu Tibet seien 291 Ausländer, darunter 105 Inder, teilte die Tourismusbehörde am Mittwoch mit. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sturzflut-im-himalaya-spuelt-doerfer-weg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nach offiziellen Angaben kamen mindestens neun Menschen bei den plötzlichen Sturzfluten ums Leben. Ganze Dörfer wurden weggespült und Straßen, Brücken sowie Kraftwerke beschädigt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.<\/a><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="qS3iU0Ze"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nGericht: Strafprozesse sollen im Oktober wieder starten<\/h3>Nach dem Einsturz des Bozner Gerichtsgebäudes hat sich Gerichtspräsidentin Francesca Bortolotti mit der Notfallkommission der Strafverteidigerkammer Bozen getroffen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gericht-strafprozesse-sollen-im-oktober-wieder-starten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im Mittelpunkt standen die Folgen des Ereignisses und die daraus entstandenen Probleme für die Justiz, insbesondere für die Strafverteidigung.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351824_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Reform-Vorschläge für das „Patentino“<\/h3>Wer einen unbefristeten Job im öffentlichen Dienst will, braucht in Südtirol weiter die Zweisprachigkeitsprüfung. Jugendliche sollen bereits ab der 4. Oberschulklasse an diese herangeführt werden – auch mit mehr Matura-Punkten. Für Mangelberufe wie Ärzte soll es eine eigene C1-Prüfung geben, in der nur die Sprachkompetenz im medizinischen Bereich festgestellt wird. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-reform-vorschlaege-fuer-das-patentino" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und es gibt einen Plan gegen die Tricksereien mit Zertifikaten.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351827_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nBerg-Influencer entschuldigt sich für vermeintliches Verschwinden<\/h3>Er hat sich in den sozialen Medien gemeldet, um sich für sein vermeintliches Verschwinden zu entschuldigen: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/berg-influencer-entschuldigt-sich-fuer-vermeintliches-verschwinden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Schweizer Berg-Influencer Dave Bürgler, der derzeit mit seinem Hund auf dem Pfunderer Höhenweg unterwegs ist.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351830_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSommer: Blutbanken geht Saft aus<\/h3>Blut ist bekanntlich das Lebenselixier, das nicht künstlich hergestellt werden kann. Für eine stabile Versorgung braucht es deshalb kontinuierlich Menschen, die den Ärmel hochkrempeln. Während die Reserven derzeit in mehreren Regionen Europas zur Neige gehen, sind die Blutbanken in Südtirol noch gut gefüllt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sommer-blutbanken-geht-saft-aus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dennoch bringt ausgerechnet die Urlaubszeit mit dem West-Nil-Virus eine zusätzliche Herausforderung mit sich.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351833_image" \/><\/div>\r\n