<h3>\r\nFast 1.500 Vermisste und 165 Tote nach Sturzflut in Nepal<\/h3>Einen Tag nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und der chinesischen Region Tibet ist die Zahl der Vermissten stark gestiegen. Fast 1.500 Menschen würden vermisst, darunter rund 800 Ausländer, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Bisher gebe es 165 Tote. Die Zahl werde aber voraussichtlich weiter steigen. Ausgelöst worden war die verheerende Sturzflut nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS von einem Gletscherabbruch. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fast-1500-vermisste-und-165-tote-nach-sturzflut-in-nepal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352247_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nUSA: Südtiroler Manager zu 18 Monaten Haft verurteilt<\/h3>Ein Manager aus dem Unterland soll US-amerikanische Munition über Italien und Kirgisistan nach Russland weitergeleitet haben. Der 61-Jährige bekannte sich schuldig und wurde nun in New York zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/usa-suedtiroler-manager-zu-18-monaten-haft-verurteilt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352250_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nCamper-Abwasser in Autowaschanlage entsorgt: 2.000 Euro Schaden<\/h3>Ein 34-jähriger portugiesischer Tourist soll das Abwasser seines Wohnmobils in den Abflussbecken einer Autowaschanlage in Niederdorf entsorgt haben. Dabei wurde die Anlage erheblich verunreinigt und beschädigt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/camper-abwasser-in-autowaschanlage-entsorgt-2000-euro-schaden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Carabinieri haben den Mann angezeigt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352253_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nVorsicht vor „Fake“-Unterkünften: So kommen Sie Betrügern auf die Schliche<\/h3>Es hätte der perfekte Urlaub werden sollen. Und auf die Unterkunft freute sich Familie Mair dieses Mal ganz besonders: eine Strandvilla mit Meerblick zu einem Preis, bei dem man gar nicht lange überlegen muss. Doch als sie an der angegebenen Adresse ankommen, ist von der versprochenen Unterkunft nichts zu sehen. Auch der Vermieter ist plötzlich nicht mehr erreichbar. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/vorsicht-vor-fake-unterkuenften-so-kommen-sie-betruegern-auf-die-schliche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Familie Mair ist auf eine immer häufiger werdende Betrugsmasche hereingefallen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352256_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nNach stundenlanger Suche: 15-jähriger Hund Roki aus Rohrleitung gerettet<\/h3>Eine Geschichte mit glücklichem Ausgang hat sich im Trentino rund um Roki, einen 15-jährigen Jack Russell Terrier, und die Freiwillige Feuerwehr von Bleggio Superiore ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-stundenlanger-suche-15-jaehriger-hund-roki-aus-rohrleitung-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352259_image" \/><\/div>