<h3>\r\nReich auf dem Papier, Kostendruck in der Realität<\/h3>Statistisch zählen Südtiroler zu den wohlhabendsten Bürgern Italiens. In der Realität prägen jedoch hohe Lebenshaltungskosten und Ungleichheit das Land, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/reich-auf-dem-papier-kostendruck-in-der-realitaet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mahnt das Arbeitsförderungsinstitut (Afi)<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352700_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSo heiß war es diesen Sommer noch nie: Italien verzeichnet Hitzerekord<\/h3>Wer glaubt, Italien sei über den Hitzehöhepunkt des Sommers bereits hinweg, der irrt. Am heutigen Freitag werden im Stiefelstaat alle Rekorde gebrochen, im Zentrum und vor allem im Süden des Landes werden Temperaturhöchstwerte von bis zu 44 Grad erwartet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-heiss-war-es-diesen-sommer-noch-nie-italien-verzeichnet-hitzerekord" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">In Südtirol bleibt es kühler.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352703_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRührende Wendung: Doch kein anonymes Begräbnis für Meraner Schülerlotsen<\/h3>Artikel zum einsamen Tod des beliebten Schülerlotsen Romeo Abolis (69) und die eindringliche Bitte von Bekannten, ihn nicht anonym zu beerdigen, haben großherzige Menschen auf den Plan gerufen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ruehrende-wendung-doch-kein-anonymes-begraebnis-fuer-meraner-schuelerlotsen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> und Rührendes bewirkt.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352706_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFinanzpolizei deckt Schwarzarbeit und Sozialbetrug auf<\/h3>Mit dem Höhepunkt der Sommersaison und den damit verbundenen steigenden Gästezahlen hat die italienische Finanzpolizei (Guardia di Finanza) ihre Kontrollen gegen Schwarzarbeit und den unrechtmäßigen Bezug staatlicher Unterstützungsleistungen in Südtirol verstärkt. Die Bilanz der vergangenen Woche zeigt zahlreiche Unregelmäßigkeiten, insbesondere in den Gebieten rund um Meran, Brixen und Bruneck.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352709_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEskalation am Großglockner: Bergführer attackiert Kletterer auf Mürztaler Steig<\/h3>Ein Video auf Instagram sorgt für Entsetzen in der Alpinisten-Szene: Am Mürztaler Steig bedroht und beschimpft ein Bergführer einen ausländischen Kletterer – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eskalation-am-grossglockner-bergfuehrer-attackiert-kletterer-auf-muerztaler-steig" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und wird schließlich mitten im steilen Fels handgreiflich.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352796_image" \/><\/div>