<h3>\r\nPkw überschlug sich auf der Autobahn: Lenker (81) aus Wagen geschleudert – tot<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353033_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kurz vor 22 Uhr überschlug sich am Freitagabend auf der Brennerautobahn bei Franzensfeste ein Pkw. Der Lenker, ein 81-jähriger, in Südtirol wohnhafter Italiener, wurde laut Informationen der Behörden aus dem Fahrzeug geschleudert – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-unfall-auf-der-brennerautobahn-2" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">für ihn kam jede Hilfe zu spät.<\/a><h3>\r\nTödlicher Kletterunfall an den Sellatürmen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353060_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu einem tragischen Bergunfall <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-kletterunfall-an-den-sellatuermen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">ist es am Samstagnachmittag im Sellagebiet in Gröden gekommen. <\/a><BR \/><h3>\r\nFake-Rezension für Südtiroler Hotel: booking.com zur Kasse gebeten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353036_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Übel mitgespielt hat ein – potenzieller – Gast einem Hotel im Wipptal: Er hinterließ auf booking.com eine nachweislich falsche, negative Rezension. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fake-rezension-fuer-suedtiroler-hotel-bookingcom-zur-kasse-gebeten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Trotz Aufforderung hat die Buchungsplattform diese aber nicht entfernt.<\/a><BR \/><h3>\r\nBettina aus dem Passeiertal lebt ihren Kindheitstraum als Meerjungfrau<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353039_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ganz und gar außergewöhnliche Wesen werden neuerdings in einigen Schwimmbädern des Passeiertals und des Burggrafenamtes gesichtet: Meerjungfrauen. Hinter dem Trend steckt die professionelle Mermaid-Ausbilderin Bettina Marth, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/bettina-aus-dem-passeiertal-lebt-ihren-kindheitstraum-als-meerjungfrau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Laufe eines Jahres hat sie rund 100 Interessierten in den richtigen Umgang mit Atemtechnik und Monoflosse eingewiesen.<\/a><BR \/><h3>\r\nTote Österreicherin in Friaul: Rätsel um Identität der Frau<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353042_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ermittlungen laufen, um die Identität der Österreicherin zu klären, die in einem Kleintransporter in der friaulischen Gemeinde Pontebba in der Provinz Udine tot gefunden worden ist. Auch ihr Hund wurde tot in dem Fahrzeug entdeckt. Die Ermittler halten eine tödliche Drogenüberdosis für die derzeit wahrscheinlichste Todesursache. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tote-oesterreicherin-in-friaul-raetsel-um-identitaet-der-frau" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Beteiligung Dritter wird nach den bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen.<\/a><BR \/><h3>\r\nEs wird mehr inszeniert als ehrlich kommuniziert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353045_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Welt der Politik, längst auch in jener des beschaulichen Südtirols, grassiert seit einigen Jahren ein bedrohliches Missverständnis. Manch ein Amtsträger verwechselt Sachpolitik mit Showbusiness. Das eigene Inszenieren scheint wichtiger geworden zu sein als das ehrliche Kommunizieren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/es-wird-mehr-inszeniert-als-ehrlich-kommuniziert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Folgen davon wiegen schwer – ein Kommentar von Josef Bertignoll.<\/a><BR \/><h3>\r\nAlcaraz spricht über Sinner: „Es ist seltsam“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353048_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Carlos Alcaraz ist zurück in New York – doch einer fehlt: Jannik Sinner. Vor seinem Auftakt bei den US Open spricht der Spanier über seinen größten Rivalen und macht deutlich, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/alcaraz-ueber-sinner-es-ist-seltsam" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie sehr ihm der Südtiroler fehlt.<\/a>