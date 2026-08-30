<h3>\r\nSüdtiroler stirbt bei Motorradunfall im Trentino<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353285_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 76-jähriger Motorradfahrer aus Südtirol ist am Sonntag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-stirbt-bei-motorradunfall-im-trentino" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei einem Unfall auf der Staatsstraße am Nonsberg ums Leben gekommen.<\/a><BR \/><h3>\r\nTödlicher Kletterunfall: Große Trauer um Hermann Atz (73)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353288_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Trauer in Südtirol und weit darüber hinaus ist groß: Der bekannte Bozner Meinungsforscher und Politologe Hermann Atz hat am Samstag <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-kletterunfall-grosse-trauer-um-hermann-atz-73" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei einem tragischen Kletterunfall in den Grödner Dolomiten sein Leben verloren.<\/a><BR \/><h3>\r\nSchutzhütte Schneeberg: So lief die Saison für den neuen Hüttenwirt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353291_image" \/><\/div>\r\nNach den Polemiken und einer verspäteten Öffnung der Schutzhütte Schneeberg im hinteren Passeiertal im Vorjahr spricht der neue Hüttenwirt Raimund Gritsch (66) <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schutzhuette-schneeberg-so-lief-die-saison-fuer-den-neuen-huettenwirt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über seine erste Saison, die Gäste, das Bergbaumuseum, die Energieversorgung, den Materialtransport und die Personalsituation.<\/a><BR \/><h3>\r\nUrlaub am Gardasee endet hinter Gittern<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353294_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein 43-jähriger Türke ist während eines Familienurlaubs in Sirmione festgenommen worden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/urlaub-am-gardasee-endet-hinter-gittern" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bei Kontrollen in einem Hotel stießen die Carabinieri auf einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann, dem Drogenhandel vorgeworfen wird.<\/a><BR \/><h3>\r\nStilfser Joch: 18.600 Radler sorgen für neuen Rekord<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353297_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Neuer Rekord beim Radtag auf das Stilfser Joch: Bei optimalen Bedingungen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stilfser-joch-18600-radler-sorgen-fuer-neuen-rekord" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">waren insgesamt rund 18.600 Radfahrer mit dabei.<\/a><BR \/><h3>\r\nIn Aragon: Marquez nähert sich Martin<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353300_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Marc Marquez hat beim MotoGP-Rennen in Aragon erneut seine Stärke unter Beweis gestellt. Der Ducati-Star setzte sich am Sonntag vor Pedro Acosta und Marco Bezzecchi durch <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/in-aragon-marquez-naehert-sich-martin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und machte damit auch in der WM-Wertung wichtigen Boden gut.<\/a>