<h3>\r\nSüdtiroler Kletterer auf Innerkoflerturm verletzt<\/h3><?Bereich TagName="Bild"_>\r\n<BR \/>Ein 31-jähriger Kletterer aus Südtirol ist am späten Vormittag nach einem Sturz im Vorstieg während der Begehung der Dibona-Route auf den Innerkoflerturm (2.930 Meter Höhe) <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtiroler-kletterer-auf-innerkoflerturm-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in der Langkofelgruppe verletzt geborgen worden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nNach tödlichem Motorradunfall: Große Trauer um Karl Gummerer<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353969_image" \/><\/div>\r\nBei dem schwerer Motorradunfall am Sonntagvormittag auf der Staatsstraße 43 im Gemeindegebiet von Predaia auf dem Nonsberg (Trentino) hat Karl Gummerer sein Leben verloren. Für den 76-Jährigen, der in der Gemeinde Nals wohnhaft war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-toedlichem-motorradunfall-grosse-trauer-um-karl-gummerer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kam leider jede Hilfe zu spät.<\/a><BR \/><h3>\r\nA22: 80.000 fahren pro Jahr „gratis“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353972_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Telepass, der nicht auslöst, eine Schranke, die offen bleibt, oder einfach die Brieftasche vergessen: Immer wieder kommen Autobahnnutzer „davon“, ohne vor Ort gleich zu bezahlen. Auf der Brennerautobahn sind dies im Jahr allein rund 80.000 italienische Staatsbürger – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/a22-80000-fahren-pro-jahr-gratis" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und die dadurch zunächst entgangenen Mautgebühren liegen im Millionenbereich.<\/a><BR \/><h3>\r\nSTF-Jugend zu Gast bei AfD-Kongress in Magdeburg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353975_image" \/><\/div>\r\nEin Kongress der AfD-Jugend, rund 300 Teilnehmer und mittendrin eine Südtirolerin am Rednerpult: Bilder vom Bundeskongress der „Generation Deutschland“ in Magdeburg haben am vergangenen Wochenende auch in Südtirol für Aufsehen gesorgt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stf-jugend-bei-afd-kongress" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie zeigen Melanie Mair, Landesjugendsprecherin der Süd-Tiroler Freiheit (STF), bei einer Ansprache.<\/a>\r\n<h3>\r\n„Einer fürs Nationalteam“: Der Trainer schwärmt von Kofler<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1353978_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Raphael Kofler hat am Sonntag sein Serie-A-Debüt für Cagliari gegeben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/einer-fuers-nationalteam-der-trainer-schwaermt-von-kofler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Trainer war anschließend voll des Lobes.<\/a>