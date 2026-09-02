<h3>\r\nAldein: Stallbrand löst Großeinsatz aus<\/h3>Gegen 13.15 Uhr wurde in Aldein Großalarm ausgelöst: Im Stall des Thalerhofes war ein Brand ausgebrochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aldein-grossbrand-bei-thalerhof" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354749_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nMeran 2000: Jetzt ermittelt der Rechnungshof<\/h3>Keine Ruhe auf Meran 2000: Vor drei Wochen die Entlassung von Geschäftsführer Paul Jakomet und jetzt gerichtliches Ungemach für die Führungsspitze der Meran 2000 Bergbahnen AG. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-2000-jetzt-ermittelt-der-rechnungshof" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie bekannt wurde, hat der Umbau des Outdoor Kids Camp an der Bergstation in Piffing ein Nachspiel am Rechnungshof, nachdem dort eine Eingabe eingegangen ist.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354752_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nNaturns: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw fordert sechs Verletzte<\/h3>Gekracht hat es am heutigen Mittwochmorgen im Naturnser Umfahrungstunnel: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/naturns-frontalzusammenstoss-zwischen-zwei-pkw-fordert-sechs-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sechs Personen wurden dabei ersten Angaben zufolge verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354755_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHeftiger Hagelschlag über dem Eisacktal: „Es war brutal“<\/h3>Der heftige Hagelschlag am Montag hat bei vielen Wein- und Apfelbauern zu enormen Schäden an Pflanzen und Anlagen geführt. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heftiger-hagelschlag-ueber-dem-eisacktal-es-war-brutal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auch bei Erich Auer, Bauer vom Falser Hof in Elvas. Er berichtet, wie er das extreme Unwetter erlebt hat.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354758_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTransfer-Wahnsinn: Warum der FCS alles verändert<\/h3>18 Zugänge und 16 Abgänge: Das erste Transferfenster des FC Südtirol unter Neo-Sportdirektor war noch spektakulärer als gedacht. <a href="https:\/\/www.sportnews.bz\/artikel\/fussball\/italien\/serie-b\/transfer-wahnsinn-warum-der-fcs-alles-veraendert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Mittwoch haben die wichtigsten Vereinsvertreter des FCS den neuen Weg ausführlich erklärt und sich auch gegen aufkommende Kritik gewehrt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354761_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTeilstück für größtes Teleskop der Welt aus Bozen auf dem Weg nach Chile<\/h3>Der adaptive M4-Spiegel des Extremely Large Telescope (ELT) hat das Werk des Bozner Hightech-Unternehmens Microgate verlassen und seine Reise nach Chile angetreten. Nach umfangreichen Tests in Bozen wird die Hightech-Komponente zunächst bei ADS International in Annone di Brianza (Lombardei) optisch kalibriert, bevor sie in die Atacama-Wüste verschifft und im größten Teleskop der Welt eingebaut wird.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="KjV3ZPnC"><\/video-jw>\n