<h3>\r\nDiese bundesdeutsche Politgröße zieht nach Meran<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1355205_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Meran bekommt ab Frühjahr 2027 einen prominenten, neuen Mitbürger. Es handelt sich dabei um eine namhafte bundesdeutsche Politgröße. Merans Bürgermeisterin Katharina Zeller freut's. Meran habe immer <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/diese-bundesdeutsche-politgroesse-zieht-nach-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">schon besondere Persönlichkeiten angezogen.<\/a><BR \/><h3>\r\nSüdtirol: Ist kommende Woche die Sommerhitze vorbei?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355208_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der meteorologische Herbst hat am Dienstag zwar begonnen, in Südtirol bleibt es aber weiterhin sommerlich heiß. Noch stehen Temperaturen von bis zu 34 Grad bevor. Kommende <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-ist-kommende-woche-die-sommerhitze-vorbei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Woche könnte die Hitze jedoch ein Ende finden.<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Ausraster am Glockner: Bergführer meldet sich erstmals zu Wort<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355211_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie berichtet sorgte ein Video auf Instagram für Entsetzen in der Alpinisten-Szene: Am Mürztaler Steig am Großglockner bedrohte und beschimpfte ein Bergführer einen ausländischen Kletterer – und wird schließlich mitten im steilen Fels handgreiflich. Der Mann, der nach einem Vorfall am Großglockner seine Lizenz als Bergführer zurückgelegt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-ausraster-am-glockner-bergfuehrer-meldet-sich-erstmals-zu-wort" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat, meldet sich nun erstmals zu Wort.<\/a><BR \/><h3>\r\nStein trifft Kletterer – Spektakuläre Rettung von der Großen Zinne<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1355214_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine aufwendige Rettungsaktion hat am heutigen Donnerstag die Bergrettung Hochpustertal und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 an der Großen Zinne durchgeführt. Ein Kletterer war im Aufstieg von einem herabfallenden Stein getroffen worden und <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stein-trifft-kletterer-spektakulaere-rettung-von-der-grossen-zinne" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> erlitt dabei einen Unterarmbruch.<\/a><BR \/><h3>\r\nMann verirrt sich am Monte Conero in Ancona – Rettung dank Südtirol<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355217_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein 19-jähriger Österreicher ist in der Nacht bei einer Wanderung am Monte Conero bei Sirolo (Ancona) gestürzt und vom Weg abgekommen. Der junge Mann hatte in seiner Notlage seine Mutter in Österreich angerufen. Diese verständigte über die Notrufnummer NUE 112 die Europäische Notrufzentrale in Bozen, die daraufhin die Suchaktion <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mann-verirrt-sich-am-monte-conero-dank-notrufzentrale-bozen-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">in Sirolo einleitete und den Mann rettete.<\/a>