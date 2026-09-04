<h3>\r\nKaltern: Lösung in Sachen Tertiarkloster – Die Details<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1355700_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/kaltern-loesung-in-sachen-tertiarkloster-die-details" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Gemeinde Kaltern und die Vinzenzgemeinschaft haben nach langen Verhandlungen einen gemeinsamen Kompromiss in Sachen Tertiarkloster in Kaltern gefunden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBozen: An diesen 14 Kreuzungen werden Rot-Sünder „geblitzt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355703_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu wahren, kommen in Bozen seit geraumer Zeit Überwachungskameras zum Einsatz, die Rot-Sünder filmen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-an-diesen-14-kreuzungen-werden-rot-suender-geblitzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Damit die Stadtpolizei die Geräte jedoch verwenden darf, musste der Stadtrat eine aktuelle Rechtmäßigkeitserklärung beschließen. Im Bozner Stadtgebiet sind demnach insgesamt 14 Kameras an ebenso vielen Kreuzungen installiert, die Rot-Sünder „blitzen“.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie Aufsteiger und Absteiger der Woche – Stimmen Sie ab!<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="777700" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="777699" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Jeden Freitag ermittelt STOL die Auf- und Absteiger der Woche. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-100" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hierfür gibt die Redaktion jeweils drei Antwortmöglichkeiten vor, unter denen Sie aussuchen bzw. für die Sie abstimmen können. Machen Sie mit!<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nBrutale Tat: 36-Jähriger entführt Ex-Freundin und stürzt sie von Viadukt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355706_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Instagram-Story mit dem Text „Auf Wiedersehen an alle“. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brutale-tat-36-jaehriger-entfuehrt-ex-freundin-und-stuerzt-sie-von-viadukt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das ist die letzte Nachricht von Federico Vella, einem 36-jährigen Florentiner, der am Donnerstag seine Ex-Freundin, die 46-jährige Lorena Isceri, getötet hat, indem er sie von einer Überführung über die Autobahn A1 gestürzt hat.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nItalien: Tankrabatt wird verlängert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355709_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/italien-tankrabatt-wird-verlaengert" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aufatmen für Autofahrer in Italien: Die Ermäßigung der Akzisen auf Diesel um 17 Cent pro Liter wird bis einschließlich Donnerstag, 10. September, verlängert. Der bisherige Steuerrabatt wäre andernfalls am morgigen Samstag ausgelaufen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nVier Jahre Meloni: Zwischen Börsenrekord und Schuldenberg<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1355712_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Giorgia Meloni ist die erste Frau an der Spitze des Palazzo Chigi. Seit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/vier-jahre-meloni-zwischen-boersenrekord-und-schuldenberg" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dem 4. September ist ihre Regierung zudem die am längsten amtierende in der Geschichte der Italienischen Republik. Für die Ministerpräsidentin ist dies zweifellos ein bedeutender Meilenstein. Doch wie fällt die Bilanz aus wirtschaftlicher Sicht aus?<\/a>