<h3>\r\nHeute: 80 Jahre Pariser Vertrag<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zum Jubiläum des Pariser Vertrags trafen sich die Staatsoberhäupter Italiens und Österreichs im Meraner Kurhaus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/heute-80-jahre-pariser-vertrag-stol-ist-dabei-livestream" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL war für Sie vor Ort dabei.<\/a><BR \/><h3>\r\nDie Reden von Kompatscher, Van der Bellen und Mattarella im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356192_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Lesen Sie hier die Reden von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Staatspräsident Sergio Mattarella <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/80-jahre-pariser-vertrag-grosser-festakt-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Überblick.<\/a><BR \/><h3>\r\nExklusiv: Das essen die Staatspräsidenten beim Festakt in Meran<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356195_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Um das leibliche Wohl der Staatsoberhäupter und weiterer Ehrengäste aus verschiedenen Ländern kümmern sich die Schülerinnen und Schüler der drei Meraner Hotelfachschulen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/exklusiv-das-essen-die-staatspraesidenten-beim-festakt-in-meran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">S+ hat exklusiv das Menü für die Ehrengäste.<\/a><BR \/><h3>\r\nExorzismus: Wenn der Teufel los ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356198_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Beim Stichwort Exorzismus startet bei vielen im Kopf ein Horrorfilm: eine Besessene, fürchterliche Schreie, Schaum vor dem Mund, Zerstörungswut, extreme Verzerrungen, vor ihr ein unerschrockener Priester mit Weihwasser und Kruzifix. Fakt oder Fiktion? <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/exorzismus-wenn-der-teufel-los-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei Fachleute gaben in Brixen Einblicke in die düstere Welt.<\/a><BR \/><h3>\r\nGraffiti am Bozner Rathaus: Staatspolizei fasst mutmaßlichen Täter<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356201_image" \/><\/div>\r\nDie Staatspolizei hat in Bozen einen Mann ausgeforscht, der für mehrere Schmierereien im Stadtzentrum verantwortlich sein soll. Unter anderem war das Bozner Rathaus <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/graffiti-am-bozner-rathaus-staatspolizei-fasst-mutmasslichen-taeter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">am vergangenen Donnerstag mit beleidigenden Parolen beschmiert worden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie Joker ballern den neuen FCS an die Spitze<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356204_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der FC Südtirol hat auch sein zweites Heimspiel in der neuen Saison für sich entschieden – und das erneut in der Schlussphase. Damit springen die Weiß-Roten zumindest <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/die-joker-ballern-den-neuen-fcs-an-die-spitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">vorläufig an die Tabellenspitze der Serie B.<\/a>