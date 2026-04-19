<MasterVorspann><h3>Nach Bergunfall: Große Trauer um David Domanegg (19)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303239_image" \/><\/div><BR \/>Trauer und Bestürzung sind nach dem tragischen Bergunfall in den Grödner Dolomiten, bei dem der erst 19-jährige David Domanegg sein Leben verlor, groß.<\/MasterVorspann> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-bergunfall-grosse-trauer-um-david-domanegg-19" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Lesen Sie hier den vollständigen Artikel<\/a>. <BR \/><h3>\r\nDreiste Diebe stehlen Kindersitz und Fahrradhelm<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303242_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Manche Langfinger schrecken nicht einmal vor dem zurück, was für Kinder bzw. für deren Sicherheit enorm wichtig ist. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/dreiste-diebe-stehlen-kindersitz-und-fahrradhelm" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier die Details<\/a>. <BR \/><h3>\r\nOP-Roboter in Südtirol erstmals im Einsatz: Mit Verspätung in die Zukunft<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303245_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Südtiroler Sanitätsbetrieb konnte man dieser Tage eine Premiere erleben: Im Bozner Krankenhaus kam mit „Da Vinci“ erstmals ein Operations-Roboter zum Einsatz. Seit 20 Jahre hatte Dr. Armin Pycha, Urologie-Primar am Bozner Spital, dafür gekämpft. Und so ist seine Freude nicht ganz ungetrübt: „Wir müssen in Sachen OP-Robotik einen gewaltigen Rückstand aufholen“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/op-roboter-in-suedtirol-erstmals-im-einsatz-mit-verspaetung-in-die-zukunft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sagt er im Interview<\/a>.<BR \/><h3>\r\nJannik Sinner: Romantische Spritztour mit seiner Laila<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303248_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/jannik-sinner-romantische-spritztour-mit-seiner-laila" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kurzer Videoclip von Jannik Sinner und seiner Freundin Laila Hasanovic<\/a> sorgt in den sozialen Netzwerken für Begeisterung. <BR \/><h3>\r\nViel Sonne, wenige Wolken: So wird das Wetter in der kommenden Woche<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1303251_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wettertechnisch verspricht die kommende Woche viel Gutes. Besonders in der zweiten Wochenhälfte <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/viel-sonne-wenige-wolken-so-wird-das-wetter-in-der-kommenden-woche" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">zeigt sich die Sonne fast den ganzen Tag über<\/a>.