<h3>\r\nGroße Trauer um Manuel Unterkircher (38)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356762_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In Natz-Schabs sitzt der Schock nach dem tödlichen Segelflugunfall am gestrigen Sonntag tief. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-manuel-unterkircher-38" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 38-jährige Manuel Unterkircher kam bei dem Absturz ums Leben.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n20 Minuten Horror im Kofferraum: Wie Lorena noch versuchte, ihr Leben zu retten<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Lorena Isceri wusste, dass sie in Lebensgefahr war. Gefesselt im Kofferraum ihres Ex-Partners, telefonierte die 45-Jährige mit der Polizei – und versuchte, ihn mit einer ungewöhnlichen Strategie zu beruhigen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/20-minuten-im-kofferraum-wie-lorena-isceri-noch-versuchte-ihr-leben-zu-retten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Was in diesen 20 Minuten vor ihrem Tod geschah und welche Spuren die Ermittler nun untersuchen.<\/a><BR \/><h3>\r\nDorothea Wierer: „Der glücklichste Papa der Welt“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356768_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Dorothea Wierer hat sich beim Formel-1-Wochenende in Monza einen Traum erfüllt – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/dorothea-wierer-der-gluecklichste-papa-der-welt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und ihr Papa gleich mit.<\/a><BR \/><h3>\r\nSt. Valentin: 12-jähriger Bub stürzt mit dem Rad – Schwer verletzt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356633_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bei einem Freizeitunfall in St. Valentin auf der Haide ist am heutigen Montag ein 12-jähriger Bub mit seinem E-Bike gestürzt. Das Kind erlitt ein Polytrauma, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/st-valentin-12-jaehriges-kind-stuerzt-mit-dem-rad-schwer-verletzt" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> wurde noch vor Ort intubiert und mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nSieben Jahre nach tödlichem Unfall auf der A22: Über eine Million Euro für Hinterbliebene<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356771_image" \/><\/div>\r\nSieben Jahre nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A22 auf der Höhe des Twenty hat das Bozner Landesgericht vier Hinterbliebenen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sieben-jahre-nach-toedlichem-unfall-auf-der-a22-ueber-eine-million-euro-fuer-hinterbliebene" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">jetzt Angehörigenschmerzensgeld zugestanden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nUnd die gute Nachricht zum Schluss: Überraschender Schuppengast auf dem Parkplatz gerettet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1356747_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein eher ungewöhnlicher Notruf hat am Montagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob\/Grutzen auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr lautete das Einsatzstichwort: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leifers-ueberraschender-schuppengast-auf-dem-parkplatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tierrettung.<\/a>