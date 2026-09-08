<h3>\r\nVIDEO | 10 Sekunden, 149 Euro Schaden: Frau bei Diebstahl in Bozen gefilmt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357131_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ein unfassbar dreister Diebstahl ereignete sich vergangenen Freitag mitten in der Bozner Innenstadt. Eine Frau spazierte am helllichten Tag in eine Elektrofachgeschäft, 10 Sekunden später verlässt sie es wieder. Ihre Beute: Ein Bluetooth Radio im Wert von 149 Euro. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-10-sekunden-149-euro-schaden-frau-bei-diebstahl-in-bozen-gefilmt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Dokumentiert wurde alles über eine Überwachungskamera.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nÖffentlicher Dienst: Schnelle Abfertigung jetzt fast greifbar<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Grünes Licht der Landesregierung für das Abkommen mit dem INPS zur schnelleren Auszahlung der Abfertigung an Landesangestellte. „Jetzt fehlt nur noch der Rechnungshof, dann kann es losgehen“, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/oeffentlicher-dienst-schnelle-abfertigung-jetzt-fast-greifbar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">so Landesrätin Magdalena Amhof.<\/a><BR \/><h3>\r\n„Endlich bist du da“: Biathlon-Legende im Babyglück<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/endlich-bist-du-da-biathlon-legende-im-babyglueck" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die norwegische Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Røiseland ist zum zweiten Mal Mutter geworden.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\nHaselnuss in der Lunge: Komplizierter Eingriff bei Südtiroler Kleinkind<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357140_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein 20 Monate altes Mädchen aus Südtirol ist im Krankenhaus „Ca' Foncello“ in Treviso erfolgreich operiert worden, nachdem eine Haselnuss fast zwei Wochen lang in seinen Bronchien gesteckt hatte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/haselnuss-in-der-lunge-komplizierter-eingriff-bei-suedtiroler-kleinkind" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Kleinkind hatte die Nuss während eines Aufenthalts in Albanien versehentlich eingeatmet.<\/a><BR \/><h3>\r\nOhne Tankrabatt: Diesel in Südtirol wäre so teuer wie nirgendwo<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357143_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Verbraucherschützer der Unione Nazionale Consumatori warnen vor weiter steigenden Spritpreisen. Ohne den aktuellen Tankrabatt würde Diesel in Südtirol deutlich über 2,30 Euro pro Liter kosten – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ohne-tankrabatt-diesel-in-suedtirol-waere-so-teuer-wie-nirgendwo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">und damit so viel wie sonst nirgendwo in Italien.<\/a>