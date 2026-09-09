<h3>\r\nTrauriger Fund in Salurn: Frau leblos in Wohnung aufgefunden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357617_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Rettungskräfte sind am späten Mittwochvormittag nach Salurn ausgerückt. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil sie eine Hausbewohnerin seit Tagen nicht mehr gesehen hatten – für die Frau <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauriger-fund-in-salurn-frau-leblos-in-wohnung-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">kam jedoch jede Hilfe zu spät.<\/a><h3>\r\nAufs Becherhaus in Rekordzeit: Severine Petersen setzt erste Frauen-Richtzeit<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357620_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Weg zum Becherhaus verlangt Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen: Zwölf Kilometer und rund 1.900 Höhenmeter führen hinauf zu einer der spektakulärsten Schutzhütten der Alpen. Während die schnellsten Aufstiege der Männer seit Jahren festgehalten werden, fehlte bislang eine offizielle Bestmarke für Frauen. Nun gibt es auch bei den Frauen eine erste offizielle Richtzeit. Gesetzt hat sie <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/allein-gegen-die-uhr-rekordlauf-hinauf-zum-becherhaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Gossensasser Bergläuferin Severine Petersen.<\/a><BR \/><h3>\r\nTödlicher Flugzeugabsturz in Sterzing: Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357623_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach dem tödlichen Segelflugunfall vom späten Sonntagnachmittag bei Sterzing, bei dem Manuel Unterkircher (38) ums Leben gekommen ist, hat die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-flugabsturz-in-sterzing-staatsanwaltschaft-ordnet-obduktion-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Staatsanwaltschaft Bozen eine Obduktion des Leichnams angeordnet.<\/a><BR \/><h3>\r\nKommt die Rente mit 64?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357626_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Rente mit 64: Einmal mehr wird in Italien darüber diskutiert, wie man es wohl einrichten könnte, dass die Italiener vor dem gesetzlichen Rentenantrittsalter von 67 Jahren in Pension gehen können. Auf dem Tisch liegt ein Plan der Lega aus dem Vorjahr. Ob er dieses Mal Chancen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/kommt-die-rente-mit-64" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat, umgesetzt zu werden?<\/a><BR \/><h3>\r\nNach Murenabgang: Brennerbahnlinie vorerst eingleisig frei<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1357629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach einem Murenabgang zwischen Pflersch und Gossensass ist die Brennerbahnstrecke in dem betroffenen Bereich auf der Südrampe von Dienstagabend bis Mittwochmittag komplett gesperrt gewesen. Schließlich wurde wieder ein Gleis für den Verkehr freigegeben. Zuvor war auch der Fernverkehr über den Brenner betroffen gewesen, es <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-murenabgang-brennerbahnlinie-vorerst-eingleisig-frei" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">gab einen Schienenersatzverkehr zwischen Innsbruck und Bozen.<\/a>